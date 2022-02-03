رئيس مجلس جهة فاس مكناس يستقبل سفير إيطاليا في المغرب

ع محياوي _ هبة بريس

استقبل عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس جهة فاس _ مكناس َ اليوم الخميس بمقر الجهة، أرماندو باروكو سفير إيطاليا بالمغرب والوفد المرافق له .

وبعد كلمة الترحيب بالسفير الإطالي والتذكير بالعلاقات المثينة التي تجمع البلدين، قام عبد الواحد الأنصاري ، بإعطاء نظرة حول المؤهلات التي تزخر بها الجهة على المستوى الاقتصادي، والسياحي، و الثقافي.

وبالمناسبة أعرب الأنصاري عن استعداد مجلسه نسج علاقات تعاون مع جهات بإيطاليا، وذلك بهدف إعطاء انطلاقة حقيقية للتعاون اللامركزي للجهة.

ومن جهته عبر السفير الإيطالي عن استعداده للتعاون مع مجلس جهة فاس مكناس في مجموعة من المجالات، والتي تعتبر إيطاليا رائدة فيها كالمحافظة على المآثر التاريخية، وجلب الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون على مستوى البحث العلمي. كما عبر ذات المتحدث عن استعداده للعمل على خلق شراكات تعاون بين جهة فاس _ مكناس وجهات بإيطاليا.

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