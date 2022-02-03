إسبانيا تتعهد بمساعدة المغرب على استيراد الغاز

هبة بريس _ وكالات

تعهدت الحكومة الإسبانية، بمساعدة المغرب على استيراد الغاز الطبيعي بعد أن قطعت الجزائر إمداداتها.

جاء هذا في بيان صادر عن وزارة التحول البيئي الإسبانية، اليوم الخميس، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقال البيان إن الجانب المغربي طلب دعما بهدف ضمان أمنه في مجال الطاقة على أساس العلاقات التجارية.

وأشار إلى أن إسبانيا ردت إيجابا مثلما كانت ستفعل مع أي شريك أو جار.

وأوضح أنه سيكون بمقدور المغرب الحصول على الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الدولية، وتوصيله إلى مصنع لإعادة التحويل بشبه الجزيرة الإسبانية.

وذكر البيان أن المغرب بإمكانه استخدام خط أنابيب الغاز المغاربي (جي إم إي) لنقله إلى أراضيه، دون إعطاء أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني لهذا الاتفاق أو كميات الغاز التي ستنقل عبر هذا الخط.

ويأتي هذا الاتفاق بين مدريد والرباط بعد أن رفضت الحكومة الجزائرية في أواخر أكتوبر عدم تجديد العقد الخاص بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، وذلك على خلفية توترات دبلوماسية شديدة بين الدولتين العربيتين الجارتين.

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