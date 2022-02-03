This handout video grab taken and released by the Russian Defence Ministry on February 2, 2022 shows tanks on a snow-covered field during joint exercises of the armed forces of Russia and Belarus as part of an inspection of the Union State's Response Force, at a firing range in Belarus. - Russian Defence Minister Sergei Shoigu arrived in Belarus on February 3, 2022 for talks with strongman leader Alexander Lukashenko and troop inspections ahead of the joint drills with Belarus later this month. (Photo by Handout / Russian Defence Ministry / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO/ RUSSIAN DEFENCE MINISTRY" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

واشنطن : موسكو تخطط لفيديو مفبرك لاستخدامه ذريعة لغزو أوكرانيا

2022-02-03 / 8:17 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أن لديها أدلة على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك على الروس لتبرير مهاجمة كييف.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي “لدينا معلومات أن الروس يريدون على الأرجح فبركة ذريعة للغزو.. نعتقد بأن روسيا ستنتج تسجيلا دعائيا مصوّرا بمشاهد وحشية للغاية، يتضمن جثثا وممثلين يؤدون دور مشيّعين وصورا لمواقع مدمّرة” لتبرير غزو أوكرانيا.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” نقلت عن أربعة أشخاص مطلعين على الخطة الروسية أن الاستخبارات الأميركية رفعت السرية عن تفاصيل الخطة.

وفقا للصحيفة فإن العملية المزعومة ستتضمن بث صور لضحايا مدنيين في شرق أوكرانيا، وربما أيضا داخل روسيا، للجمهور من أجل إثارة الغضب ضد الحكومة الأوكرانية وخلق ذريعة للغزو.

وقال مسؤول أميركي إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الخسائر البشرية حقيقية أم مزيفة.

وذكر الأشخاص المطلعون على الخطة أن الأجهزة الأمنية الروسية هي من وضعت الخطة، التي وصلت لمراحل متقدمة.

وقال مسؤولون إن الخطة على صلة بمؤامرات أخرى كشفت عنها مخابرات غربية، ولكنها منفصلة عنها، بما في ذلك إرسال روسيا لمخربين في شرق أوكرانيا ومخطط آخر مزعوم، كشفت عنه الحكومة البريطانية الشهر الماضي، لزعزعة استقرار الحكومة الأوكرانية وتنصيب موالين لروسيا على رأسها.

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