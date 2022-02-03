واشنطن : موسكو تخطط لفيديو مفبرك لاستخدامه ذريعة لغزو أوكرانيا

هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أن لديها أدلة على أن موسكو تخطط لتصوير هجوم أوكراني مفبرك على الروس لتبرير مهاجمة كييف.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي “لدينا معلومات أن الروس يريدون على الأرجح فبركة ذريعة للغزو.. نعتقد بأن روسيا ستنتج تسجيلا دعائيا مصوّرا بمشاهد وحشية للغاية، يتضمن جثثا وممثلين يؤدون دور مشيّعين وصورا لمواقع مدمّرة” لتبرير غزو أوكرانيا.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” نقلت عن أربعة أشخاص مطلعين على الخطة الروسية أن الاستخبارات الأميركية رفعت السرية عن تفاصيل الخطة.

وفقا للصحيفة فإن العملية المزعومة ستتضمن بث صور لضحايا مدنيين في شرق أوكرانيا، وربما أيضا داخل روسيا، للجمهور من أجل إثارة الغضب ضد الحكومة الأوكرانية وخلق ذريعة للغزو.

وقال مسؤول أميركي إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الخسائر البشرية حقيقية أم مزيفة.

وذكر الأشخاص المطلعون على الخطة أن الأجهزة الأمنية الروسية هي من وضعت الخطة، التي وصلت لمراحل متقدمة.

وقال مسؤولون إن الخطة على صلة بمؤامرات أخرى كشفت عنها مخابرات غربية، ولكنها منفصلة عنها، بما في ذلك إرسال روسيا لمخربين في شرق أوكرانيا ومخطط آخر مزعوم، كشفت عنه الحكومة البريطانية الشهر الماضي، لزعزعة استقرار الحكومة الأوكرانية وتنصيب موالين لروسيا على رأسها.

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