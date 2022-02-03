من جديد.. تأجيل محاكمة الصحفيين الراضي واستيتو

2022-02-03 / 8:02 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء تأجيل ، محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو إلى غاية 10 فبراير الجاري.

وكانت محكمة البيضاء قد قضت في المرحلة الابتدائية، بالحكم على الصحفي عمر الراضي بـ 6 سنوات سجنا نافدا، وغرامة بـ 200 ألف درهم، وعماد استيتو بعقوبة سنة (6 أشهر موقوفة التنفيذ).

ويتابع عمر الراضي على خلفية اتهامه بارتكاب جنايتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، والاشتباه في ارتكابه جنحتي تلقي أموال من جهات أجنبية بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية.

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