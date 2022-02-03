بعد إعادة انتخابه على رأس ” الإتحاد “” ..الملك يهنئ إدريس لشكر

هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إدريس لشكر، بمناسبة إعادة انتخابه كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، من قبل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أصدق تهانئه للسيد لشكر على تجديد مناضلات ومناضلي الحزب لثقتهم في شخصه تقديرا منهم لمساره النضالي ولأدائه الحزبي.

ومما جاء في هذه البرقية “ومما لاشك فيه، فإنك بفضل مؤهلاتك الإنسانية والسياسية، وما هو مشهود لك به من تشبث مكين بثوابت الأمة ومقدساتها، ستواصل تكريس كافة الجهود من أجل تقوية موقع حزبك في الساحة السياسية، ومواصلة انخراطه الهادف، إسوة بالأحزاب الوطنية الجادة، في المسار الديمقراطي والتنموي الذي نقوده، لاسيما وبلادنا تدشن مرحلة جديدة حاسمة، حافلة بالأوراش والأولويات والتحديات الاستراتيجية، وكل ذلك في حرص موصول على جعل المصالح العليا للوطن والمواطنين، تسمو فوق أي اعتبار”.

وأضاف الملك “وإذ نطلب منك إبلاغ كافة أعضاء الحزب وهيآته عبارات تقديرنا السامي، فإننا ندعو الله تعالى أن يوفقك في مواصلة مهامك”.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 1 0