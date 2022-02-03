وفاة الفنانة المصرية عايدة عبد العزيز

2022-02-03 / 7:39 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت نقابة الممثلين المصريين، اليوم الخميس، وفاة الفنانة المصرية، عايدة عبد العزيز، بعد صراع مع ‏المرض.‏

وقالت الفنانة، نهال عنبر، وهي مسؤولة الملف الطبي بالنقابة في تصريحات لصحيفة “المصري اليوم”، إن عايدة عبد العزيز توفيت إثر أزمتها الصحية التي عانت منها خلال الفترة الماضية

وكانت عايدة عبد العزيز تصدرت محرك البحث العالمي “غوغل”، في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أن كشف نجلها، شريف، عن إصابتها بمرض ألزهايمر بعد وفاة والده الفنان، أحمد عبد الحليم، وأن لا أحد من الوسط الفني يسأل عن صحتها ويطمئن عليها، باستثناء الراحلة، رجاء الجداوي.

وولدت عايدة عبد العزيز في 27 أكتوبر 1930، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1959.

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