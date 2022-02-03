This illustration photo shows the Apple app store logo reflected from an iPhone onto the back of an iMac in Los Angeles, August 26, 2021. - Apple has agreed to loosen payment restrictions on its App Store, a major change announced in a settlement with small developers as the US technology giant faces growing scrutiny and legal challenges over its tightly controlled online marketplace. The change will allow small developers to inform their customers of alternative payment options beyond the official App Store. (Photo by Chris DELMAS / AFP)

رويترز: شركة إسرائيلية ثانية استغلت ثغرة لاختراق هواتف آيفون

2022-02-03 / 7:31 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

نقلت وكالة رويترز عن خمسة مصادر مطلعة القول إن شركة إسرائيلية ثانية استغلت ثغرة في برمجيات شركة أبل في الوقت ذاته الذي استطاعت فيه مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية للاستخبارات الإلكترونية اختراق هواتف آيفون في 2021.

وقالت المصادر إن شركة “كوا دريم”، أصغر حجما وأقل شهرة، تعمل في مجال تطوير أدوات اختراق الهواتف الذكية المخصصة لعملاء من الحكومات.

واكتسبت الشركتان المتنافستان في العام الماضي القدرة على اختراق هواتف آيفون عن بُعد وفقا لما قالته المصادر الخمسة وهو ما يعني أن بإمكان الشركتين تعريض هواتف شركة أبل للخطر دون أن يفتح أصحابها روابط خبيثة.

وقال خبير إن استخدام شركتين لأسلوب واحد متطور يعرف باسم “زيرو كليك” يثبت أن الهواتف أكثر ضعفا أمام أدوات التجسس الرقمي الفعالة مما تعترف به صناعة الهواتف

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