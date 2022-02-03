صلاة الاستسقاء بجميع مساجد المملكة غدا بعد صلاة الجمعة

2022-02-03 / 7:12 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم الخميس، أنه بأمر من مولانا أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله، ونظرا لظروف الاحتراز من الوباء التي يتعذر معها إقامة صلاة الاستسقاء على الوصف المعهود، فإن طلب الغيث من الله تعالى سيتم بجميع مساجد المملكة يوم غد الجمعة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ أن ذلك سيتم بالتوجه إلى الله تعالى في خطبة موحدة تتضمن بيان مغزى هذه السنة المباركة، وروح التضرع التي يتوجه بها المؤمنون والمؤمنات إلى الله في مثل هذه المناسبة، وبرفع الدعاء المعتاد في صلاة الاستسقاء، بعد صلاة الجمعة، وهو الوارد عن رسول الله في قوله صلى الله عليه وسلم: “اللهم اسق عبادك وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين.

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‫19 تعليقات

  1. اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك ورضاك عنا وارفع عنا هذآ الفيروس كوفيد 19 كورونا هههههههه يآرب ولطفك بنا إنك سميع الدعاء يآرب…

  3. هذه المبادرة كانت من أول شهر 1 من هذه السنة الميلادية وليس حتى تم انتهاء الموسم الفلاحي.. طلب الله في كل وقت وحين… اللهم لاتؤخذنا بما فعل السفهاء منا… لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  5. يجب ان تقام صلاة الاستسقاء في كافة مدن المملكة وفي كل المساجد وان يكون دعاء خالصا لوجه الله تعالى لان المحصول الزراعي في حاجة ماسة إلى الامطار التي نرجو سقوطها ان شاء الله ..

  6. كورونا واش ما كانتش في المقاهي يوم المقابلة التي أجريت بين المنتخب المصري. والآن منين بغينا نطلب الله عزوجل على تأخر المطر كدخلو كورونا في العبادة حسبي الله ونعم الوكيل…

  7. صلاة الاستسقاء خاص تكون في الأماكن العمومية ويخرج وفود من الناس والاطفال والشيوخ ورفع الكفوف الى المولى عز وجل لعل تكون استجابة ليغيثنا من فضله وليس في المساجد الله اهدينا يارب

  9. قال تعالى في كتابه الكريم (استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات وانهار…. يعني ما حبس الشتاء إلا بالذنوب…فالنستغفر آلله ونتوب إليه من كل ذنب…

  11. كورونا غير في المساجد وانظروا جيدا في المقاهي والمتاجرة الكبرى والاسواق الأسبوعية ووووو لاحيلة مع الله. …. إن الله يمهل ولا يهمل.. لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…

  12. مزال كورونا والوباء ونحن امام امر صعب للغاية فالمنتوج الفلاحي مبني أساسا على الامطار الفضاءات العمومية والمقاهي والحمامات مكتظة بالناس بدون استعمال شروط السلامة الصحية والمساجد خاص التباعد . حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا

  14. حسبي الله ونعم الوكيل كثر المنكر والحقد والحسد والفساد المالي والجرائم وأكثر من ذلك تسمع جرائم القتل وخصوصا إبن يقتل أمه أو أبيه اواخته او رضيعة لاذنب لها ووووو هذآ كله ولم يغضب علينا الله ..إنه ينظر إلينا من أجل أطفال ابرياء أما افعالنا هي من تؤدي بنا الى التهلكة .. نطلب من الله تعالى ان يتوب علينا ربنا اغفر لنا و ارحمنا برحمتك نستغيث بك يآ آلله واسقينا الغيث برحمتك يا ارحم الراحمين…

  15. طلب الغيث من الله امر واجب على كل مواطن بالدعاء والتوصيل الى الله تعالى والاكثار من الصدقة والعمل الصالح . اللهم أسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يارب العالمين

  16. غريب جدآ أن الدولة في العبادات عاد كتبان لها كورونا (رمضان كورونا.. صلاة تراويح كورونا ..عمرة كورونا حج كورونا على العلم كورونا مجرد خيال علمي وسياسي فقط ومسرحية ديبلوماسية منذ سنتين والآن.. والآن صلاة الاستسقاء كذالك كورونا هدشي بزاف بزاف بزاف بزاف بزاف علينا إنه صداع الراس وارتفاع الضغط لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  17. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم كثرة المعاصي والفساد والابتعاد من الله تعالى والخوف من كورونا والظلم كلها عوامل توقف الامطار .اللهم أسقينا الغيث يارب

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