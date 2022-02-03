أخنوش يزور الدوحة الأحد : توقيع سلسلة اتفاقيات تعاون

هبة بريس _ الرباط

يصل رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى الدوحة، الأحد المقبل، على رأس وفد وزاري مغربي، ليرأس اجتماعات اللجنة العليا القطرية المغربية المشتركة، التي ستعقد اجتماعها الثامن في الدوحة يوم الاثنين المقبل، والتي يترأس الجانب القطري فيها رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني.

وقالت مصادر جيدة الإطلاع إن اجتماعات اللجنة ستشهد التوقيع على سلسلة اتفاقيات للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة منها المجالات الاقتصادية والاستثمار.

وتُعد زيارة أخنوش إلى قطر هي الأولى له منذ توليه منصب رئاسة الحكومة ، والمرة الأولى التي يترأس فيها اجتماعات اللجنة المشتركة مع الجانب القطري، حيث كان من المقرر عقد اجتماعات اللجنة في الدوحة عام 2020، إلا أنه جرى تأجيلها بسبب جائحة كورونا.

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