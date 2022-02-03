ناصر بوريطة

ناصر بوريطة يجري مباحثات مع نظيره الهولندي

2022-02-03 / 6:25 مساءً
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هبة بريس _ الرباط

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس، مباحثات هاتفية مع نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية الهولندي، السيد فوبكه هويكسترا.

وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن الوزيرين أشادا، خلال هذه المباحثات، بالدينامية الجديدة المتبعة من أجل توطيد العلاقات بين المغرب وهولندا على أسس سليمة ومتينة، ووفق روح من الشراكة والاحترام المتبادل للمصالح الاستراتيجية للبلدين.

وأضاف البلاغ، أن الوزيرين أبرزا بهذه المناسبة، أهمية تقوية الحوار السياسي والنهوض بالشراكة الاقتصادية، من خلال جعلها تنفتح على محاور مبتكرة، من قبيل سلاسل القيمة الجديدة والاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أنه تم التنويه أيضا بالدور الذي تقوم به الجالية المغربية المقيمة بهولندا كدعامة للشراكة الثنائية.

وتابع المصدر نفسه، أن الوزير الهولندي جدد التأكيد على الأهمية التي توليها بلاده لتطوير الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب.

وخلص البلاغ إلى أن السيد فوبكه هويكسترا أشاد أيضا، في هذا الصدد، بدور المغرب كشريك جاد وذي مصداقية من أجل الاستقرار في المنطقة، وكمحرك للنمو من أجل التنمية في إفريقيا.

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