A picture taken on December 28, 2020, shows the hemicycle of the Council of the Algerian Nation, the parliament's upper chamber, in the capital Algiers. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP)

منع 43 جزائريا من خوض انتخابات مجلس الأمة

2022-02-03 / 6:21 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالجزائر، محمد شرفي. عن رفض 43 ملفا لمترشحين للانتخابات الخاصة بالتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة، التي ستجري يوم السبت المقبل.

وقال رئيس الهيئة المذكورة إن سبب الرفض يعود لشبهات متعلقة بـ”الفساد المالي لهؤلاء المترشحين”.

وكشف المصدر ذاته، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، أن سلطة الانتخابات وافقت على ملفات 475 مترشحا يمثلون 22 حزبا سياسيا وقوائم مستقلة، من بين 503 ملفات أودت لديها.

ويشكل المنتخبون الممثلون على مستوى المجالس المحلية المنتخبة، وعددهم 27.151 عضوا، الوعاء الانتخابي لهذه الاستحقاقات، حيث يملكون لوحدهم صلاحية المشاركة في هذه الاستحقاقات.

ومجلس الأمة هو الغرفة العليا للمؤسسة البرلمانية تم تأسيسه في عملية التعديل التي طالت الدستور سنة 1996.

وتجري الانتخابات الخاصة بالتجديد الجزئي لأعضاء مجلس الأمة وفق معطيات جديدة هذه المرات تتعلق بالتقسيم الإداري الذي أقرته الحكومة في وقت سابق وأفرز 10 ولايات جديدة ليصبح العدد الإجمالي 58 ولاية على المستوى الوطني.

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