حاليلوزيتش للمغاربة: “لا تتسرعوا بطردي و أعدكم بالتأهل للمونديال”

2022-02-03 / 5:09 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أنه سيتقبل إقالته إذا رغبت الجامعة في ذلك، مضيفا في الوقت ذاته أنا فخور بما قدمته لحدود الساعة و بالعمل الذي أنجزته منذ تعاقدي مع جامعة الكرة.

و وجه حاليلوزيتش رسالة للمغاربة قائلا: “لا تتسرعوا بطردي، و أعدكم بالتأهل لكأس العالم في أقرب وقت، فقد سبق و تأهلت رفقة ثلاث منتخبات للمونديال و المغرب سيكون رابع بلد”.

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‫3 تعليقات

  3. تبين أن الرجل ضعيف تكتيكيا لبس مع مصر فحسب بل في المباريات التي سبقت…ونحن لآ حاجة لنا بكاس العالم ولن نحقق فيه أي شيء يذكره التاريخ أو ذا قيمة مادية.وضعت الملايير في طاقم ومنتخب يقول انه الرابع أفريقيا لكنه يفشل في الوصول لسنوااااات…كم تتمنى لو انفقت هذه الأموال على الفقراء والمعوزين من أبناء الشعب وترك الكرة لاهلها…منتخب مصري مثلا فاءز بكأس إفريقيا سبع مرات بينما “وحيد” فخور بالهزاءم…!!!!.. أما مساعده مصطفى حجي فقد شاخ وهرم في منصبه دون أن نعرف ماذا يفعل هناك وهو الذي ليس له سجل يذكر في التدريب…!!!..غرييييب. !

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