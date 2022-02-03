تسجيل 2861 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا
هبة بريس - الرباط
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2861 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 1.141.708 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 51 حالة وفاة بكورونا ليصل العدد إلى 15.515 .
كما تم التأكد من 3232 حالة شفاء إضافية ليصل التعافي إلى 1.090.938.
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4 تعليقات
نحن في مشكل الطفل ريان من أجل انقاده …. وأنتم تفكرون في التفاهات وكلام فارغ لامحل له من الوجود…
الله اكبر.على كذبة ابريل رغم أبريل مزال ماوصل.. منين يوصل تضرب على آلاف هههههههههههه ….51 مضروبة في آلاف هههههههههههه….
لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم لازالت هذه السيناريوهات المتعلقة ب كوفيد 19 كورونا تمثلونها أمام الرأي العام من أجل مصلحتكم….
اتقوا الله فينا وافتحوا الحدود الجوية والبرية والبحرية بدون شروط تفرضونها علينا…