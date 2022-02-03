تارودانت : تعبيد الطرق وانشاء قناطر مطالب الساكنة للمسؤولين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

رفع سكان دوار البهسية جماعة الخنافيف دائرة ولاد محلة، مطالبهم للرئيس الجماعة الترابية من أجل إعادة إصلاحها نظرا لأهميتها في فك العزلة عن السكان مع محيطهم الخارجي .

وقال عدد من سكان دوار البهسية لجريدة ” هبة بريس” أن طريقهم الوحيدة قد أصابها التلف بسبب غياب الصيانة، كما أن طريقة تعبيدها كانت تشوبها اختلالات لعدم صمودها لوقت طويل، وتخللتها الحفر والشقوق، مما بات يهدد مستعمليها بحوادث.

في الجانب الاخر من وادي سوس، طالب ممثلي خمسة جماعات ترابية، من وزير التجهيز نزار بركة ، بضرورة تمديد قنطرة من أجل تمكين سكان تلك الجماعات من العبور الى الضفتين، عوض إستعمال مسلك طرقي وسط عرض الوادي لعقود من الزمن، كما أن كل موسم أمطار ينقطع السير والجولان بالمسلك الطرقي نظرا لخطورة حمولة الوادي على السكان وتهديد سلامتهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0