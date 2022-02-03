سلطات شفشاون: عمليات الحفر تصل إلى عمق يفوق 22 مترا

2022-02-03 / 4:10 مساءً
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هبة بريس

بلغت عمليات الحفر الجارية لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بقرية إغران بجماعة تمورت بإقليم شفشاون، إلى عمق يفوق 22 مترا.

وأفاد مصدر من السلطات المحلية، لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن عمليات الحفر التي انطلقت صباح الأربعاء باستعمال خمس جرافات وآليات ثقيلة وصلت إلى عمق 22 مترا، مبرزا أن الجهود متواصلة دون توقف على أمل انتشال الطفل حيا بعد سقوطه في بئر على عمق 32 مترا.

وشدد على أن جهود الإنقاذ لن تتوقف إلا بالوصول إلى مكان الطفل، مبرزا أن عمليات الحفر والجرف صعبة وتختلف من عمق إلى آخر بسبب اختلاف مكونات التربة أو وجود الأحجار.

وذكر بوصول مروحية طبية تابعة للدرك الملكي لعين المكان لنقل الطفل، مباشرة بعد انتشاله، إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية، مبرزا أنه تمت أيضا تعبئة سيارة إسعاف بطاقم طبي يرأسه طبيب مختص في الإنعاش.

وقد عبأت السلطات العمومية كل الوسائل الضرورية لإنجاح جهود الإنقاذ، كما تم إحداث لجنة لليقظة والتتبع، والتي وضعت سيناريوهات لتدبير عملية الإنقاذ، مع دراسة كل المخاطر المحتملة.

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تعليق واحد

  1. حتى كتوقع الكوارث عاد نراكم تتحركون وتريدون ان تظهروا انفسكم بانكم قايمين بالواجب .فلو صحيح كنتم تقومون بالواجب على احسن مايرام لما تركتم دلك البئر بمثابة بالوعة تبتلع كل من اقترب منها وخصوص الاولاد الصغار الابرياء .

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