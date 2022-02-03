أمريكا تعلن تفجير زعيم داعش لنفسه و بايدن ينوه بأفراد الجيش
هبة بريس ـ وكالات
أعلن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنه قد تم القضاء على زعيم تنظيم داعش بعد عملية نفذها عناصر الجيش الأمريكي و انتهت بتفجير قائد التنظيم السالف الذكر لنفسه.
و أكد رئيس أمريكا أن أبو إبراهيم الهاشمي القريشي قد فجر نفسه خلال عملية انتحارية بعد مطاردته من طرف قوات أمريكية خاصة شمال سوريا.
و طمأن بايدن كافة الشعب الأمريكي بكون عناصر الجيش التي شاركت في العملية هم بخير و أنهم جميعا سالمين، قبل أن يؤكد أنه سيلقي خطابا مفصلا بعد ساعات يتعلق بالموضوع و المستجدات.
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