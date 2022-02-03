في الصورة جو بايدن

أمريكا تعلن تفجير زعيم داعش لنفسه و بايدن ينوه بأفراد الجيش

2022-02-03 / 3:33 مساءً
0
هبة بريس ـ وكالات

أعلن جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أنه قد تم القضاء على زعيم تنظيم داعش بعد عملية نفذها عناصر الجيش الأمريكي و انتهت بتفجير قائد التنظيم السالف الذكر لنفسه.

و أكد رئيس أمريكا أن أبو إبراهيم الهاشمي القريشي قد فجر نفسه خلال عملية انتحارية بعد مطاردته من طرف قوات أمريكية خاصة شمال سوريا.

و طمأن بايدن كافة الشعب الأمريكي بكون عناصر الجيش التي شاركت في العملية هم بخير و أنهم جميعا سالمين، قبل أن يؤكد أنه سيلقي خطابا مفصلا بعد ساعات يتعلق بالموضوع و المستجدات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الصحة العالمية: أوروبا قد تشهد نهاية جائحة كورونا

الصحة العالمية: أوروبا قد تشهد نهاية جائحة كورونا

2022-02-03 / 12:59 مساءً
Photo of المرشح الرئاسي الفرنسي إريك زمور: الجهاديون والمهاجرون المنحرفون “سواسية”

المرشح الرئاسي الفرنسي إريك زمور: الجهاديون والمهاجرون المنحرفون “سواسية”

2022-02-03 / 11:52 صباحًا
Photo of لقاح كورونا “عبر الأنف”.. تكنولوجيا هندية قد “تغير قواعد اللعبة”

لقاح كورونا “عبر الأنف”.. تكنولوجيا هندية قد “تغير قواعد…

2022-02-02 / 11:51 مساءً
Photo of الأرجنتين.. وفاة 7 أشخاص بكوكايين مغشوش

الأرجنتين.. وفاة 7 أشخاص بكوكايين مغشوش

2022-02-02 / 10:53 مساءً
Photo of الإمارات تعلن اعتراض وتدمير “درونات مسيرة” اخترقت مجالها الجوي

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير “درونات مسيرة” اخترقت مجالها الجوي

2022-02-02 / 10:32 مساءً
Photo of قرار تأديبي “تاريخي” بحق تركيا

قرار تأديبي “تاريخي” بحق تركيا

2022-02-02 / 8:33 مساءً

بعد 10 سنوات.. السعودية تفرج عن داوود المرهون

2022-02-02 / 6:44 مساءً
Photo of البنتاغون يعلن ارسال قوات اضافية الى اروبا الشرقية

البنتاغون يعلن ارسال قوات اضافية الى اروبا الشرقية

2022-02-02 / 6:24 مساءً
Photo of فاجعة.. وفاة 12 مهاجرا تجمداً بعدما جردتهم اليونان من ملابسهم وأعادتهم إلى تركيا

فاجعة.. وفاة 12 مهاجرا تجمداً بعدما جردتهم اليونان من…

2022-02-02 / 4:29 مساءً
Photo of بدءا من اليوم.. فرنسا ترفع معظم قيود كورونا

بدءا من اليوم.. فرنسا ترفع معظم قيود كورونا

2022-02-02 / 2:06 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق