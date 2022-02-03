حاليلوزيتش: “مصر عندها صلاح و السنغال لديها ماني ونحن ليس لدينا لاعب قاتل”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن النصيري و الكعبي و مايي من أفضل اللاعبين المهاجمين في موقعهم لكن لم يكن الحظ بجانبهم خلال مباريات الكأس الإفريقية.

و قال حاليلوزيتش بأن المنتخب المغربي يتوفر على لاعبين جيدين و مهاريين لكن ليسوا بقيمة مصر التي لديها محمد صلاح و لا السنغال التي لديها ساديو ماني.

و أكد المدرب البوسني بأننا لا نتوفر في المنتخب المغربي على لاعب قاتل بقيمة صلاح و ماني، الذين يخلقون الفرق دائما و من نصف الفرص، مضيفا نعم كنا نعول على بوفال ليقوم بهذا الدور لكن الحظ لم يكن معه في كل المباريات.

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