حاليلوزيتش: “مصر عندها صلاح و السنغال لديها ماني ونحن ليس لدينا لاعب قاتل”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.
و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن النصيري و الكعبي و مايي من أفضل اللاعبين المهاجمين في موقعهم لكن لم يكن الحظ بجانبهم خلال مباريات الكأس الإفريقية.
و قال حاليلوزيتش بأن المنتخب المغربي يتوفر على لاعبين جيدين و مهاريين لكن ليسوا بقيمة مصر التي لديها محمد صلاح و لا السنغال التي لديها ساديو ماني.
و أكد المدرب البوسني بأننا لا نتوفر في المنتخب المغربي على لاعب قاتل بقيمة صلاح و ماني، الذين يخلقون الفرق دائما و من نصف الفرص، مضيفا نعم كنا نعول على بوفال ليقوم بهذا الدور لكن الحظ لم يكن معه في كل المباريات.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0
1
3 تعليقات
بوفال كان احسن منهم
هذه الندوة الصحفية كانت مستفزة أكثر من الهزيمة أمام مصر…السيد داير المنتخب ديالو لا حسيب و لا رقيب و كون غير دار شي إنجاز نقولوا ما عليش…التكبر و الأعذار الواهية…هذا خاصو يمشي فحالو اليوم قبل غدا.
بل عندنا زياش يا فاشل لكن انانيتك و عجرفتك و تدخل حاجي ابعدتم احسن لاعب انه زياش يا وجه النحس