بايتاس يرد على لشكر: “الحكومة منسجمة جدا ومتضامنة جدا جدا”

هبة بريس - الرباط

رد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، على خرجات الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر بخصوص عجم انسجام الأغلبية الحكومية.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال النجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “السي دريس لشكر اللي كنهنؤوه على انتخابه على رأس الحزب، نحترم قراءاته للمشهد السياسي وله أن يقدر الأمور كيفما يشاء”.

لكن من واجبي كوزير مكلف بالعلاقات مع البرلمان وكناطق رسمي باسم الحكومة، يضيف بايتاس، “التأكيد على أن الحكومة منسجمة جدا ومتضامنة جدا جدا جدا ، تشتغل بنفس جماعي وتدبر القضايا السياسية في اطار المؤسسات التي ينص خليها ميثاق الاغلبية”

وأضاف بايتاس مؤكدا “اليوم يظهر عملنا كحكومة في علاقتنا مع البرلمان ومع المؤسسات، و اعتقاد البعض بعدم وجود انسجام فهو اعتقاد شخصي” .

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