حاليلوزيتش: “أعشق المغرب وقد تبرعت بمبلغ كبير لصندوق كورونا وأنتم لا تعرفون ذلك”

2022-02-03 / 2:33 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن المغرب أكثر من مجرد بلد يربطه بجامعة كرته عقد تدريب، مضيفا بأنه يعشق المغرب و يريد إسعاد المغاربة بإنجاز التأهل لكأس العالم.

و قال وحيد حاليلوزيتش في رده على أسئلة الصحفيين بأنه سبق و تبرع بمبلغ كبير لصندوق كورونا الذي أمر عاهل البلاد بإحداثه، مضيفا: “تبرعت بهاد المبلغ الكبير و أنتم لا تعلمون ذلك”.

و طالب المدرب البوسني من الجماهير المغربية الصبر على المجموعة الحالية و التي أصيبت بخيبة أمل كبيرة بعد الإقصاء، غير أن الجميع يحذوه طموح كبير للفوز بمبارتي السد أمام الكونغو.

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‫3 تعليقات

  1. هدا المدرب احترمه ولاكن للأسف (اللعب مع الجرب تيقتل بالحكة) راه لمشكيل مشي في لفريق ديالنا او المدرب راه لمشكيل في معمن لاعبين ليست لهم روح رياضية ولا احترام العب المرجوا وضع قوانين تمنع الاستفزازات و التلاعبات الممرضة بكرة القدم
    الفريق الاخر له تاريخ في التمرضين

  2. الغلاط ماشي ديال المدرب او التقنين الغلاط ديال اللاعبين اللي غير مع السهرات و الحفلات في الملاهي الليلية و السياراة الفارهة و التفلعيص و اللعب الله ايجيب و هدي هيا و النتيجة و من زمان و هما على هد الحال .

  3. غير تبرعتي لصندوق كورونا تدير فينا ما بغيتي!!!؟ و زيدون راه حنا لي متبرعين عليك بخلصة ما يحلمش بها أي واحد فينا..و بالمقابل هزيمة مذلة

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