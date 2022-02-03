حاليلوزيتش: “البعض يحسد حجي و دوره ليس العراك مع الخصوم وسيبقى مع المنتخب”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.
و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن مصطفى حجي يقوم بدور كبير وسط الطاقم التقني و ينال كل الرضى من طرفه نظير الجدية الكبيرة التي يظهرها بخصوص الأعمال المنوطة به.
و قال وحيد حاليلوزيتش بأن هناك من يحسد مصطفى حجي و يتحامل عليه بالرغم من كل ما يقدمه للفريق الوطني، حيث أنه يلعب دورا مهما ضمن الطاقم التقني، و دوره ليس العراك مع الخصوم و مع مدربي المنتخبات الأخرى كما يفعل البعض.
و أضاف المدرب البوسني بأن حجي ما يزال و سيظل ضمن الطاقم المرافق له حتى يتبث أنه لا يستحق المكانة و الثقة التي منحت له، مضيفا بأن الأخبار الرائجة حاليا بخصوص إبعاد حجي من الطاقم ليست صحيحة.
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3 تعليقات
حان الوقت للتغيير
ادا كان يعجبك حجي فاتبعه من الباب الخلفي للمنتخب هو والسيد لقرع
سيرو فحالكم كاملين فاشلين واغبياء والسنطيحة