حاليلوزيتش: “البعض يحسد حجي و دوره ليس العراك مع الخصوم وسيبقى مع المنتخب”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن مصطفى حجي يقوم بدور كبير وسط الطاقم التقني و ينال كل الرضى من طرفه نظير الجدية الكبيرة التي يظهرها بخصوص الأعمال المنوطة به.

و قال وحيد حاليلوزيتش بأن هناك من يحسد مصطفى حجي و يتحامل عليه بالرغم من كل ما يقدمه للفريق الوطني، حيث أنه يلعب دورا مهما ضمن الطاقم التقني، و دوره ليس العراك مع الخصوم و مع مدربي المنتخبات الأخرى كما يفعل البعض.

و أضاف المدرب البوسني بأن حجي ما يزال و سيظل ضمن الطاقم المرافق له حتى يتبث أنه لا يستحق المكانة و الثقة التي منحت له، مضيفا بأن الأخبار الرائجة حاليا بخصوص إبعاد حجي من الطاقم ليست صحيحة.

ما رأيك؟ المجموع 10 آراء 0 10