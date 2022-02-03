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بايتاس عن شروط الدخول للمغرب: “غير معقدة”

2022-02-03 / 2:23 مساءً
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هبة بريس - الرباط

دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على الإجراءات التي فرضتها الحكومة على القادمين للمغرب بعد فتح الحدود.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “بخصوص فتح الحدود، هذا قرار مهم ونتاظروه المغاربة والحكومة تفاعلت وتجاوبت بشكل سريع لكن في نفس الوقت قلنا ايلا بغينا نفتحو الحدود ونضمنو انتعاش النشاط الاقتصادي لابد أننا نتحكمو فمجموعة من العناصر الأساسية.”

وأضاف بايتاس قائلا “الشروط اللي علنات عليها الحكومة ما فهمتش فين معقدة، العالم كلو كيطلب اختبار الكشف عن كورونا وشهادة التلقيح”.

واسترسل بايتاس بالقول “بغينا نحافظو على المكتسبات ونحميو حياة المواطنين”، مشددا على أهمية التلقيح خاصة الجرعة الثالثة، ولافتا إلى أن غالبية المرضى المتواجدين بقسم الانعاش لم يتلقوا جرعاتهم من التلقيح

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