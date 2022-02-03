بايتاس: “تم تسخير كل الإمكانيات الطبية لمواكبة الطفل ريان بعد إخراجه”

هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومه ومباشرة بعد علمها بحادثة سقوط الطفل ريان في بئر ضواحي إقليم شفشاون، تجندت بقوة لإنقاذه.

وذكر بايتاس في كلمته بالندوة الصحفيى التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أنه تم تسخير كل الإمكانيات الطبية محليا والكل يستعد لمواكبته طبيا خلال الساعات القليلة القادمة.

وكانت مروحية طبية تابعة للدرك الملكي قد حطت صباح يومه بجماعة تامورت باقليم شفشاون، لنقل الطفل ريان وإسعافه بعد إنقاذه.

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