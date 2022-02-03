الحكومة تنتقد حج المواطنين إلى”دوار ريان”: “صعبوا عمل لجان الإنقاذ”

2022-02-03 / 1:50 مساءً
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هبة بريس - الرباط

انتقدت الحكومة حج العشرات من المواطنين إلى دوار الطفل ريان لمتابعة عملية إنقاذه من البئر الذي سقط داخله قبل 48 ساعة ضواحي إقليم شفشاون.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “المواطنين اللي كيحجو بكثافة للمنطقة صعبو من مأمورية لجان الإنقاذ التي تشتغل الآن في ظروف صعبة”.

وأضاف بايتاس قائلا “أناشد المواطنين أنهم يخليو اللجان تشتغل في ظروف مناسبة باش نجحو في إنقاذ الطفل في القريب”.

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تعليق واحد

  1. لو لم يحج الناس الى عين المكان لكنتم قتلتوه ،لاننا نعرف سياستكم، سياسة طحن مو ،وهذا معروف ،لاكن يومكن قادم يا اعداء الله .
    الطفل ريان له الله و ووالديه والشعب ،اما الباقي الى المزبلة

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