الحكومة: بلادنا عندها الآليات والإمكانيات لإنقاذ ريان و”التربة” عرقلت سرعة العملية

2022-02-03 / 1:44 مساءً
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هبة بريس - الرباط

رفض الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تبخيس مجهودات وإمكانيات الدولة لإنقاذ الطفل ريان الذي سقط في بئر بضواحي اقليم شفشاون.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، “رجاءا بلادنا مكايناش فشي موقع أنها تنعت أنها معندهاش الآليات والخبرة، وملي كنحتاجو المساعدة كنطلبوها، خاصة في قضايا ترتبط بحياة المواطنين”.

وأضاف بايتاس قائلا “مافيها باش نتكلمو على ظروف وملابسات الحادث، مجموعة من السيناريوهات وضعتها لجان الإنقاذ بتتبع مباشر مع وزيري الداخلية والصحة وباشراف من رئيس الحكومة، السيناريو الأول توسيع القطر لكن التربة ممكن تسقط ، ثم السيناريو الثاني إنزال شخص من لجان الإنقاذ والمحاولات باءت بالفشل، ثم التفكير في الحفر بشكل موازي للوصول للطفل وهذا السيناريو الثالث.”

وتابع بايتاس قائلا “هادي راه المملكة المغربية ماشي بلاد وحدة أخرى، عندنا الامكانية والقدرة والتجربة والحس باش نتدخلو هادي اللي كيتدار ولجان الإنقاذ تستشغل ليل نهار.”، مسترسلا بالقول “هاد الموضوع مأساوي على المستوى النفسي وكحطو راسنا فوضعية واليديه وأقاربو وأحبابو اللي كينتاظرو جميع الفرج القريب”.

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