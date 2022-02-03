بايتاس عن حادثة “الطفل ريان”: “تألمنا جميعا والكل مجند لإنقاذه”

2022-02-03 / 1:39 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة ناقشت موضوع حادثة سقوط الطفل ريان في بئر ضواحي اقليم شفشاون، في اجتماعها المنعقد اليوم الخميس، وتم الاستماع لمداخلة لوزير الداخلية بهذا الخصوص.

وقال بايتاس في كلمته بالندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس: “تألمنا جميعا على المستوى النفسي أن طفل صغير فعمرو 5 سنوات تعرض لهاد الحادث، الطفل سقط منذ 48 ساعة فهاد الثقب مائي عرضه بين 45 و50 سنتمتر”.

وشدد بايتاس على أن الحكومة منذ أن علمت بهذه الحادثة تجندت بقوة، وقامت بمحاولات كثيرة، الى جانب لجان الإنقاذ بعين المكان لإنقاذ الطفل، مضيفا بالقول “قلوبنا مع عائلته ونتمنى من الله عز وجل أن يعود هذا الطفل إلى أحضان عائلته”

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