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الصحة العالمية: أوروبا قد تشهد نهاية جائحة كورونا

2022-02-03 / 12:59 مساءً
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هبة بريس - وكالات

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا في حالة تشبه “وقف إطلاق النار” مع فيروس كورونا، مما يشير إلى أن أوروبا قد تشهد نهاية الجائحة.

وقال هانز كلوج مدير منظمة الصحة العالمية في أوروبا إنه بعد عامين من تفشي فيروس كوفيد -19 ، قد تدخل أوروبا قريبا “فترة طويلة من الهدوء” بسبب معدلات التطعيم المرتفعة ومتحور”أوميكرون ونهاية الشتاء.

وأضاف: “”هذا السياق الذي لم نختبره حتى الآن في هذا الوباء يترك لنا احتمالية فترة طويلة من الهدوء.. وقف إطلاق النار يمكن أن يجلب لنا سلاما دائما”.

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