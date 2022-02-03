حاليلوزيتش: “لابغيتوني نمشي فحالي معنديش مشكل من دبا غير متنساوش راه عندي تاريخ كبير”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن لا مشكل لديه للانصراف و مغادرة العارضة التقنية للأسود في حال رغب المغاربة في ذلك، بالرغم من كونه قدم مسارا جيدا مع المنتخب منذ قدومه.

و قال وحيد حاليلوزيتش: “لابغيتو نمشي من دبا معنديش مشكل، لدي تاريخ كبير و طويل و أهلت عددا من المنتخبات لكأس العالم، و المنتخب المغربي في مرحلتي شهد تقدما كبيرا في ترتيب الفيفا”.

و شدد المدرب البوسني بأن الانتقادات تزيده عزيمة على تقديم مردود أفضل، مؤكدا “نحن جميعا محبطون و الأمر صعب جدا على كل المغاربة، التقيت عددا من المواطنين منهم من شجعني و منهم من هددني”.

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