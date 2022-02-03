حاليلوزيتش بخصوص زياش: “لن أغير موقفي و لن أسمح بتفجير المجموعة من الداخل”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن موقفه ثابت و لن يتغير بخصوص بعض اللاعبين كزياش و المزراوي، حيث أكد أن بعض اللاعبين يبعثرون هدوء المجموعة.

و قال حاليلوزيتش: “هناك بعض اللاعبين لا يريدون التدرب و لا يتصرفون بشكل جيد داخل المجموعة، موقفي ثابت و لن يتغير، المنتخب فوق الجميع، و لن أسمح لأحد بأن يبعثر العمل و لا أن يفجر المجموعة من الداخل”.

و شدد مدرب الأسود بأن الأسماء التي تم استدعاؤها من الأفضل في المغرب و ستقول كلمتها في المستقبل، و لا يجب على الإحباط أن يمنعنا من الاستمرار في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة و إسعاد المغاربة.

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