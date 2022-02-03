حاليلوزيتش بخصوص زياش: “لن أغير موقفي و لن أسمح بتفجير المجموعة من الداخل”

2022-02-03 / 12:12 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن موقفه ثابت و لن يتغير بخصوص بعض اللاعبين كزياش و المزراوي، حيث أكد أن بعض اللاعبين يبعثرون هدوء المجموعة.

و قال حاليلوزيتش: “هناك بعض اللاعبين لا يريدون التدرب و لا يتصرفون بشكل جيد داخل المجموعة، موقفي ثابت و لن يتغير، المنتخب فوق الجميع، و لن أسمح لأحد بأن يبعثر العمل و لا أن يفجر المجموعة من الداخل”.

و شدد مدرب الأسود بأن الأسماء التي تم استدعاؤها من الأفضل في المغرب و ستقول كلمتها في المستقبل، و لا يجب على الإحباط أن يمنعنا من الاستمرار في العمل لتحقيق الأهداف المرجوة و إسعاد المغاربة.

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تعليق واحد

  1. اعطي اتساع راه مشي غير انت اللي كتفهم فالكرة
    لا انت ولا اللي كيأيد الراي والنظرة الفاشلة ديالك
    باش تقول الحدادي قدم مباراة كبيرة وبوفال مسه التعب هنا كلمت على الحمق ديالك
    المنتخب اه كبير على الحماق بحالك

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