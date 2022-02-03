حاليلوزيتش: “لو كان التحكيم في المستوى كون طرد عشرة لاعبين من مصر”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن لاعبي المنتخب المغربي تعرضوا لاستفزازات كبيرة خلال لقائهم أمام المنتخب المصري حيث تعرضوا للسب و الاعتداء.

و قال حاليلوزيتش: “لم أرى أبدا مثل ما حدث في مباراة مصر، لو كان التحكيم في المستوى و عادلا لطرد الجميع، على الأقل كان سيطرد عشرة لاعبين من المنتخب المصري، لقد تعرضنا للسب”.

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