حاليلوزيتش: “لو كان التحكيم في المستوى كون طرد عشرة لاعبين من مصر”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.
و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن لاعبي المنتخب المغربي تعرضوا لاستفزازات كبيرة خلال لقائهم أمام المنتخب المصري حيث تعرضوا للسب و الاعتداء.
و قال حاليلوزيتش: “لم أرى أبدا مثل ما حدث في مباراة مصر، لو كان التحكيم في المستوى و عادلا لطرد الجميع، على الأقل كان سيطرد عشرة لاعبين من المنتخب المصري، لقد تعرضنا للسب”.
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عدرا اقبح من دنب كتبان ليه 80مليون بغات تمشي ليه و كيعلق أخطاء ديالو ع تحكيم