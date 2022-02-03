حاليلوزيتش: “بكيت بشدة بعد المباراة و المغاربة كلهم ينتقدون وحيد فقط”

2022-02-03 / 11:56 صباحًا
2
هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن حسرة كبيرة خيمت على كافة بعثة المنتخب المغربي بعد خيبة الأمل إثر الخسارة القاسية أمام المنتخب المصري.

و قال حاليلوزيتش: “حسرة كبيرة أصبنا بها، لقد بكي الجميع و بكيت أنا بشدة بعد ما وقع، جزئيات صغيرة فقط حسمت المباراة ، لو سجل نايف أكرد الهدف الذي ضاع لكنا الآن في النهائي”.

و أكد وحيد على أنه يعي جيدا ما تعنيه كأس إفريقيا للمغاربة، و قال في هذا الصدد “الكل في المغرب يدعي أنه يفهم في الكرة و التحليل، و الكل ينتقد وحيد، وحيد فقط”.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حاليلوزيتش للمغاربة: “لا تتسرعوا بطردي و أعدكم بالتأهل للمونديال”

حاليلوزيتش للمغاربة: “لا تتسرعوا بطردي و أعدكم بالتأهل للمونديال”

2022-02-03 / 5:09 مساءً
Photo of حاليلوزيتش: “مصر عندها صلاح و السنغال لديها ماني ونحن ليس لدينا لاعب قاتل”

حاليلوزيتش: “مصر عندها صلاح و السنغال لديها ماني ونحن…

2022-02-03 / 3:27 مساءً
Photo of حاليلوزيتش: “أعشق المغرب وقد تبرعت بمبلغ كبير لصندوق كورونا وأنتم لا تعرفون ذلك”

حاليلوزيتش: “أعشق المغرب وقد تبرعت بمبلغ كبير لصندوق كورونا…

2022-02-03 / 2:33 مساءً
Photo of حاليلوزيتش: “البعض يحسد حجي و دوره ليس العراك مع الخصوم وسيبقى مع المنتخب”

حاليلوزيتش: “البعض يحسد حجي و دوره ليس العراك مع…

2022-02-03 / 2:13 مساءً
Photo of حاليلوزيتش: “لست أحمق لأستبعد لاعبا قد يعطي الإضافة و لو كان إسمه ميسي”

حاليلوزيتش: “لست أحمق لأستبعد لاعبا قد يعطي الإضافة و…

2022-02-03 / 1:14 مساءً
Photo of حاليلوزيتش: “لابغيتوني نمشي فحالي معنديش مشكل من دبا غير متنساوش راه عندي تاريخ كبير”

حاليلوزيتش: “لابغيتوني نمشي فحالي معنديش مشكل من دبا غير…

2022-02-03 / 12:37 مساءً
Photo of حاليلوزيتش بخصوص زياش: “لن أغير موقفي و لن أسمح بتفجير المجموعة من الداخل”

حاليلوزيتش بخصوص زياش: “لن أغير موقفي و لن أسمح…

2022-02-03 / 12:12 مساءً
Photo of حاليلوزيتش: “لو كان التحكيم في المستوى كون طرد عشرة لاعبين من مصر”

حاليلوزيتش: “لو كان التحكيم في المستوى كون طرد عشرة…

2022-02-03 / 12:00 مساءً
Photo of مدرب المنتخب: “اللاعبون الذين اخترتهم هم الأفضل في المغرب و لا أحد سيقول العكس”

مدرب المنتخب: “اللاعبون الذين اخترتهم هم الأفضل في المغرب…

2022-02-03 / 11:38 صباحًا
Photo of حاليلوزيتش: “أخرجت بوفال لأنه فقد كل النزالات الثنائية و الحدادي قدم مردود جيد”

حاليلوزيتش: “أخرجت بوفال لأنه فقد كل النزالات الثنائية و…

2022-02-03 / 11:30 صباحًا

‫2 تعليقات

  2. انا مكنتبعش الكرة بزاف ولكن شاهدت مبارة التي جمعت بين مصر والمغرب من البداية الى النهاية بكل حماس بالنسبة للمغاربة لعب نظيف واوافقه الراي اقصد المدرب المغربي لو كان التحكيم في المستوى معظم الاعبين المصريين لكان تم طردهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق