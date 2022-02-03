حاليلوزيتش: “بكيت بشدة بعد المباراة و المغاربة كلهم ينتقدون وحيد فقط”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.
و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن حسرة كبيرة خيمت على كافة بعثة المنتخب المغربي بعد خيبة الأمل إثر الخسارة القاسية أمام المنتخب المصري.
و قال حاليلوزيتش: “حسرة كبيرة أصبنا بها، لقد بكي الجميع و بكيت أنا بشدة بعد ما وقع، جزئيات صغيرة فقط حسمت المباراة ، لو سجل نايف أكرد الهدف الذي ضاع لكنا الآن في النهائي”.
و أكد وحيد على أنه يعي جيدا ما تعنيه كأس إفريقيا للمغاربة، و قال في هذا الصدد “الكل في المغرب يدعي أنه يفهم في الكرة و التحليل، و الكل ينتقد وحيد، وحيد فقط”.
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المجموع 3 آراء
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2 تعليقات
ارحللللللللل
انا مكنتبعش الكرة بزاف ولكن شاهدت مبارة التي جمعت بين مصر والمغرب من البداية الى النهاية بكل حماس بالنسبة للمغاربة لعب نظيف واوافقه الراي اقصد المدرب المغربي لو كان التحكيم في المستوى معظم الاعبين المصريين لكان تم طردهم