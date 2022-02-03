المرشح الرئاسي الفرنسي إريك زمور: الجهاديون والمهاجرون المنحرفون “سواسية”
اعتبر المرشح اليميني المتطرف للرئاسة الفرنسية إريك زمور الأربعاء بأن المنحرفين الذين يقطنون الأبنية السكنية المرتفعة رفاق سلاح للجهاديين في “معركة حضارية” تضع المهاجرين في مواجهة الثقافة الفرنسية التقليدية.
والمرشح البالغ 63 عاما الذي طالما استخدم ضحايا هجمات الجهاديين في فرنسا منذ 2015 ذخيرة سياسية له، خاطب جمعا من ضباط الشرطة قائلا إنهم “في الجبهة الأمامية لمعركة حضارية تمددت على أراضينا”.
وأضاف زمور خلال لقاء في طار حملته الانتخابية مع نقابة للشرطة في باريس “هناك حضارتان على أراضينا ولا يمكن لهما التعايش بسلام (…) نحن بحاجة الى أن تفرض واحدة منهما نفسها، وهي حضارتنا”، مشيرا إلى وجود صلة “بين المنحرفين العاديين والجهاديين”.
وقال “انهم الشيء نفسه”، مستفيضا في شرح نظريات قدمها في كتبه تفيد بأن الدين وليس الفقر او الاستلاب هو ما يثير الجرائم في الشوارع في أحياء فرنسا الأشد قسوة.
وأضاف أمام رجال الشرطة “أنتم تتعرضون لاعتداءات بشكل مستمر لأنكم تمثلون الدولة، وبما أنكم تمثلون الدولة فأنتم تمثلون فرنسا”
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يقول ابن كثير رحمة الله عليه :” قال تعالى: قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ، أي: قد لاح على صَفَحات وجوههم، وفلتات ألسنتهم من العداوة، مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله ،
هم وشاكلته يكرهون الاسلام، و يوصفون خطاب الكراهية اينما حلوا وارتحلوا، البغض والكراهية والتفرقة هو شعارهم
هذا الخبيث، استقبل الجزائريون اجداده الهاربين واووهم فلما جاء المستعمر خانوا والخيانة في دمائهم،تجري مجرى الدم، يتمسكنون حتى يتمكنون وبعدها ينفثون سمومهم
هم الطاعون، هو ابن مهاجر ويحسب نفسه فرنسيا، اكثر من الفرنسيين
انا كيقتلوني ملي تيقولو كاتب و مفكر…واش هذا عندو الراس ديال التفكير؟ اكثر ما يستحق ان يكون بهلوانا في سيرك مونتي كارلو