مدرب المنتخب: “اللاعبون الذين اخترتهم هم الأفضل في المغرب و لا أحد سيقول العكس”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، دافع مدرب المنتخب الوطني على اختياراته التقنية و على الأسماء التي نادى عليها للمشاركة في العرس القاري.

و قال حاليلوزيتش ردا على أسئلة الصحافيين بخصوص اختياراته: “اللاعبين الذين قررت الاعتماد عليهم هم الأفضل في المغرب و لا أحد سيقول العكس”.

و شدد مدرب المنتخب الوطني المغربي على أن المشكل لم يكن في نوعية و لا جودة الأسماء المستدعاة، بل في النجاعة الهجومية و التهديفية و الحظ اللذان عاندا أقدام لاعبي الأسود خاصة في مباراة مصر.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0