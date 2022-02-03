حاليلوزيتش”نتوفر على فريق موهوب ،لكنه مدعو ليتطور أكثر”
وحيد حاليلوزيتش

حاليلوزيتش: “تعرضنا للكثير من الاستفزازات و التهديدات ومسارنا لم يكن سيئا”

2022-02-03 / 11:16 صباحًا
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

عقد المدرب وحيد حاليلوزيتش، صبيحة اليوم بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم، ندوة صحافية للحديث عن مشاركة المنتخب المغربي في نهائيات كأس إفريقيا بالكاميرون.

و خلال هاته الندوة، أكد مدرب المنتخب الوطني أن خسارة مباراة مصر و الإقصاء من كأس إفريقيا تسببت في إحباط كبير لكل مكونات المنتخب المغربي كما هو الحال بالنسبة للجمهور.

و أوضح المدرب البوسني أن ما حدث لم يكن متوقعا و مباراة مصر تعرض فيها اللاعبون و الطاقم للكثير من الاستفزازات و التهديدات و العصبية الزائدة طيلة فترات اللقاء.

و أكد وحيد حاليلوزيتش أنه لم يسبق له أن رأى مثل تلك الاستفزازات و التهديدات التي كانت بالمقابلة، مؤكدا أن المسار لم يكن سيئا في المجمل.

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