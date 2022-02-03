سلطات شفشاون: أشغال الحفر وصلت إلى عمق 19 مترا والجهود متواصلة

2022-02-03 / 11:11 صباحًا
23
هبة بريس

تتواصل ، على قدم وساق ، جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، الذي سقط في ثقب مائي بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت ، الواقعة بإقليم شفشاون.

وأفاد مصدر من السلطات المحلية بأن 5 آليات ثقيلة والعشرات من عناصر الوقاية المدينة والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك، بإشراف من السلطات الإقليمية، تخوض جهودا حثيثة منذ صباح أمس الأربعاء لإنقاذ الطفل ريان ، الذي سقط في ثقب مائي بعمق يصل إلى 32 مترا.

وأضاف المصدر نفسه بأن الآليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي، موضحا أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترا من 32 مترا، حيث يتواجد الطفل بعد سقوطه.

وأكد على أن جهود الإنقاذ لم تتوقف منذ انطلاقها قبل أزيد من 24 ساعة على أمل إنقاذ الطفل على قيد الحياة، مؤكدا أن السلطات عبأت مختلف الوسائل الضرورية لهذه الغاية، حيث تم إيصال الماء والأوكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.6 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.6 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-03 / 5:31 مساءً
Photo of بركان .. الوضعية المقلقة لندرة مياه حوض ملوية محور اجتماع موسع

بركان .. الوضعية المقلقة لندرة مياه حوض ملوية محور…

2022-02-03 / 5:22 مساءً
Photo of إحداث مندوبيتين للصيد البحري والفلاحة محور دورة مجلس طرفاية

إحداث مندوبيتين للصيد البحري والفلاحة محور دورة مجلس طرفاية

2022-02-03 / 5:07 مساءً
Photo of تسجيل 2861 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 2861 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-03 / 4:31 مساءً
Photo of تارودانت : تعبيد الطرق وانشاء قناطر مطالب الساكنة للمسؤولين

تارودانت : تعبيد الطرق وانشاء قناطر مطالب الساكنة للمسؤولين

2022-02-03 / 4:28 مساءً
Photo of سلطات شفشاون: عمليات الحفر تصل إلى عمق يفوق 22 مترا

سلطات شفشاون: عمليات الحفر تصل إلى عمق يفوق 22…

2022-02-03 / 4:10 مساءً
Photo of أكادير : المجلس الجماعي والسلطة يشرعون في تحرير الملك العمومي

أكادير : المجلس الجماعي والسلطة يشرعون في تحرير الملك…

2022-02-03 / 3:48 مساءً
Photo of بايتاس للموظفين: “اللي عندو مانع صحي باش يتلقح يقدم الوثيقة لإدارتو”

بايتاس للموظفين: “اللي عندو مانع صحي باش يتلقح يقدم…

2022-02-03 / 3:25 مساءً
Photo of شيشاوة : إدانة رئيس جماعة وموظف بالحبس النافذ بسبب التزوير

شيشاوة : إدانة رئيس جماعة وموظف بالحبس النافذ بسبب…

2022-02-03 / 2:55 مساءً
Photo of بايتاس عن شروط الدخول للمغرب: “غير معقدة”

بايتاس عن شروط الدخول للمغرب: “غير معقدة”

2022-02-03 / 2:23 مساءً

‫23 تعليقات

  1. أظن وبجهد آلله ان بطل ربان سيخرج منها سالما معافى ..لأنه بطل سيتحمل كل الصعوبات التي يواجهها .. باذن الله لدي امل سيرجع الى أحضان أمه…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق