سلطات شفشاون: أشغال الحفر وصلت إلى عمق 19 مترا والجهود متواصلة
تتواصل ، على قدم وساق ، جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، الذي سقط في ثقب مائي بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت ، الواقعة بإقليم شفشاون.
وأفاد مصدر من السلطات المحلية بأن 5 آليات ثقيلة والعشرات من عناصر الوقاية المدينة والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك، بإشراف من السلطات الإقليمية، تخوض جهودا حثيثة منذ صباح أمس الأربعاء لإنقاذ الطفل ريان ، الذي سقط في ثقب مائي بعمق يصل إلى 32 مترا.
وأضاف المصدر نفسه بأن الآليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي، موضحا أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترا من 32 مترا، حيث يتواجد الطفل بعد سقوطه.
وأكد على أن جهود الإنقاذ لم تتوقف منذ انطلاقها قبل أزيد من 24 ساعة على أمل إنقاذ الطفل على قيد الحياة، مؤكدا أن السلطات عبأت مختلف الوسائل الضرورية لهذه الغاية، حيث تم إيصال الماء والأوكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.
23 تعليقات
أظن وبجهد آلله ان بطل ربان سيخرج منها سالما معافى ..لأنه بطل سيتحمل كل الصعوبات التي يواجهها .. باذن الله لدي امل سيرجع الى أحضان أمه…
نتفاؤل خيرا لإنقاذ الطفل من بطن البئر . لان الكل تفاعل وتعاطف معه … قريباً سنسمع خبرا مفرحا انشاءالله…
اسأل الله العظيم بإسمه العظيم ان يرجع ريان إلى أهله سالما معافى