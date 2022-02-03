سلطات شفشاون: أشغال الحفر وصلت إلى عمق 19 مترا والجهود متواصلة

2022-02-03 / 11:11 صباحًا
23
هبة بريس

تتواصل ، على قدم وساق ، جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، الذي سقط في ثقب مائي بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت ، الواقعة بإقليم شفشاون.

وأفاد مصدر من السلطات المحلية بأن 5 آليات ثقيلة والعشرات من عناصر الوقاية المدينة والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك، بإشراف من السلطات الإقليمية، تخوض جهودا حثيثة منذ صباح أمس الأربعاء لإنقاذ الطفل ريان ، الذي سقط في ثقب مائي بعمق يصل إلى 32 مترا.

وأضاف المصدر نفسه بأن الآليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي، موضحا أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترا من 32 مترا، حيث يتواجد الطفل بعد سقوطه.

وأكد على أن جهود الإنقاذ لم تتوقف منذ انطلاقها قبل أزيد من 24 ساعة على أمل إنقاذ الطفل على قيد الحياة، مؤكدا أن السلطات عبأت مختلف الوسائل الضرورية لهذه الغاية، حيث تم إيصال الماء والأوكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.6 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

كورونا بالمغرب.. أزيد من 5.6 ملايين ملقح بالجرعة الثالثة

2022-02-03 / 5:31 مساءً
Photo of بركان .. الوضعية المقلقة لندرة مياه حوض ملوية محور اجتماع موسع

بركان .. الوضعية المقلقة لندرة مياه حوض ملوية محور…

2022-02-03 / 5:22 مساءً
Photo of إحداث مندوبيتين للصيد البحري والفلاحة محور دورة مجلس طرفاية

إحداث مندوبيتين للصيد البحري والفلاحة محور دورة مجلس طرفاية

2022-02-03 / 5:07 مساءً
Photo of تسجيل 2861 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 2861 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا

2022-02-03 / 4:31 مساءً
Photo of تارودانت : تعبيد الطرق وانشاء قناطر مطالب الساكنة للمسؤولين

تارودانت : تعبيد الطرق وانشاء قناطر مطالب الساكنة للمسؤولين

2022-02-03 / 4:28 مساءً
Photo of سلطات شفشاون: عمليات الحفر تصل إلى عمق يفوق 22 مترا

سلطات شفشاون: عمليات الحفر تصل إلى عمق يفوق 22…

2022-02-03 / 4:10 مساءً
Photo of أكادير : المجلس الجماعي والسلطة يشرعون في تحرير الملك العمومي

أكادير : المجلس الجماعي والسلطة يشرعون في تحرير الملك…

2022-02-03 / 3:48 مساءً
Photo of بايتاس للموظفين: “اللي عندو مانع صحي باش يتلقح يقدم الوثيقة لإدارتو”

بايتاس للموظفين: “اللي عندو مانع صحي باش يتلقح يقدم…

2022-02-03 / 3:25 مساءً
Photo of شيشاوة : إدانة رئيس جماعة وموظف بالحبس النافذ بسبب التزوير

شيشاوة : إدانة رئيس جماعة وموظف بالحبس النافذ بسبب…

2022-02-03 / 2:55 مساءً
Photo of بايتاس عن شروط الدخول للمغرب: “غير معقدة”

بايتاس عن شروط الدخول للمغرب: “غير معقدة”

2022-02-03 / 2:23 مساءً

‫23 تعليقات

  1. الله يفرجها عليه…الله يفرجها عليه
    أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفق عناصر الوقاية المدينة والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك…لا تنسوه من الدعاء جزاكم الله خيراً

  6. اعتقد ان يكون متطوع ضعيف البنية ويستعمل انبوب الأكسجين نفاديا للاختناق ويربطوه من رجليه ويهبط على راسه نحو الأسفل. هذه هي الطريقة لإنقاذ الطفل…

  9. الدولة منحت 20 مليار للمنتخب لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم هي نفس الدولة لي معندهاش أبسط الإمكانيات والأجهزة لإنقاذ هذآ الطفل الفقير الذي لا حولة له إلا بالله العلي العظيم ..

  10. هذه القضية هزت الرأي العام وأصبحت فضيحة المسؤولين … أظهرت لهم حقيقة الغش … وأين هي الوقفة التضامنية مع المنتخبين المحليين من أجل بناء قرية او دوار ..ولكن ليس لدينا مسؤولين يراقبون البنية التحتية ….ولكن كلخ مايهمهم سرق الميزانيات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..المغرب لن يتغير أبدا وسيظل هكذا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها….

  12. دولة فاشلة لا تتوفر على أبسط الأجهزة واللوازم الضرورية لإنقاذ حياة الطفل..حتى الوقاية المدنية لم تتوفر على تكوين ….

  14. صعيب تنعس وانت بالك كيفكر في طفل ريان بدون أكل وشرب وهو في هذه الحفرة 33 ساعة …كلنا مع ريان كلنا ريان تشجع واصبر أيها البطل ربي معك.. انشاءالله ما بقا قد ما فات. يآرب…

  15. لقد تقطعت قلوبنا بهذا الحدث المؤلم كلنا معك ياريان من أجل إنقاذ حياتك …لن نتخلى عنك أبدا وسنظل معك حتى الحصول عليك باذن الله…

  16. شكرا جزيلا لكل من ساهم من جيران وأصدقاء وسلطات أمنية ودركية ومدنية لإنقاذ الطفل من بطن البئر نتمنى ان هذه المجهودات المبذولة ان تعطي نتيجة إيجابية باسترجاع الطفل الى أحضان أمه المكسورة والمجروحة قلبا .. انشاءالله يفرجها…

  18. حتى الجزيرة حضرت من أجل التغطية الإعلامية وللاسف الشديد رئيس الحكومة لم يحضر شخصيا على الأقل مرعاة مشاعر الأم و قلبها مكسور على كبدها.. ولكن إنها ليس في المستوى المطلوب كونها فقيرة لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…لكن آلله فوق الغني والفقير ونعم بالله العلي العظيم…

  20. الحكومة مشغولة في أمور أخرى لايهمها إلا مصلحتها فقط.. أما الفقير يموت هذا ابسط الامور لديها لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق