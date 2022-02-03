سلطات شفشاون: أشغال الحفر وصلت إلى عمق 19 مترا والجهود متواصلة
تتواصل ، على قدم وساق ، جهود إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، الذي سقط في ثقب مائي بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت ، الواقعة بإقليم شفشاون.
وأفاد مصدر من السلطات المحلية بأن 5 آليات ثقيلة والعشرات من عناصر الوقاية المدينة والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك، بإشراف من السلطات الإقليمية، تخوض جهودا حثيثة منذ صباح أمس الأربعاء لإنقاذ الطفل ريان ، الذي سقط في ثقب مائي بعمق يصل إلى 32 مترا.
وأضاف المصدر نفسه بأن الآليات تقوم بالحفر بالموازاة مع الثقب المائي، موضحا أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترا من 32 مترا، حيث يتواجد الطفل بعد سقوطه.
وأكد على أن جهود الإنقاذ لم تتوقف منذ انطلاقها قبل أزيد من 24 ساعة على أمل إنقاذ الطفل على قيد الحياة، مؤكدا أن السلطات عبأت مختلف الوسائل الضرورية لهذه الغاية، حيث تم إيصال الماء والأوكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.
23 تعليقات
الله يفرجها عليه…الله يفرجها عليه
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يوفق عناصر الوقاية المدينة والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك…لا تنسوه من الدعاء جزاكم الله خيراً
لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم طفل لازال في تلك الحفرة مايقارب ثلات أيام ولن تستطيع السلطات انقاذه…
ككون أم أشعر بحالة أمه المكسورة والمجروحة قلبا كل ما تتمناه ان يبقى على قيد الحياة يآرب ولطفك به يآرب..
المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة من أجل إنقاذ حياة الطفل من بطن البئر ..قلوبنا كلها مع ريان…
يآرب يآرب يامن اخرجت يونس عليه السلام من بطن الحوت… يآرب يآرب رجعو لميمتو بخير وعلى خير يآرب..
اعتقد ان يكون متطوع ضعيف البنية ويستعمل انبوب الأكسجين نفاديا للاختناق ويربطوه من رجليه ويهبط على راسه نحو الأسفل. هذه هي الطريقة لإنقاذ الطفل…
اللهم احفظ الطفل ريان من شر وسوء وابعده عنه.واخرجه من الظلمات إلى النور يآرب ولطفك به يآرب..
اللهم أخرجه سالما كما أخرجت يوسف عليه السلام يارب العالمين.
الدولة منحت 20 مليار للمنتخب لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم هي نفس الدولة لي معندهاش أبسط الإمكانيات والأجهزة لإنقاذ هذآ الطفل الفقير الذي لا حولة له إلا بالله العلي العظيم ..
هذه القضية هزت الرأي العام وأصبحت فضيحة المسؤولين … أظهرت لهم حقيقة الغش … وأين هي الوقفة التضامنية مع المنتخبين المحليين من أجل بناء قرية او دوار ..ولكن ليس لدينا مسؤولين يراقبون البنية التحتية ….ولكن كلخ مايهمهم سرق الميزانيات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..المغرب لن يتغير أبدا وسيظل هكذا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها….
كيف كل هذه المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة ولن يصلوا إلى الطفل ريان .. لاتدري هل بئر أم بحر عميق….
دولة فاشلة لا تتوفر على أبسط الأجهزة واللوازم الضرورية لإنقاذ حياة الطفل..حتى الوقاية المدنية لم تتوفر على تكوين ….
انت بطل يا ريان تشجع واصبر كل الدعوات معك ..والله معك سيحفظك من كل سوء وشر يصيبك…
صعيب تنعس وانت بالك كيفكر في طفل ريان بدون أكل وشرب وهو في هذه الحفرة 33 ساعة …كلنا مع ريان كلنا ريان تشجع واصبر أيها البطل ربي معك.. انشاءالله ما بقا قد ما فات. يآرب…
لقد تقطعت قلوبنا بهذا الحدث المؤلم كلنا معك ياريان من أجل إنقاذ حياتك …لن نتخلى عنك أبدا وسنظل معك حتى الحصول عليك باذن الله…
شكرا جزيلا لكل من ساهم من جيران وأصدقاء وسلطات أمنية ودركية ومدنية لإنقاذ الطفل من بطن البئر نتمنى ان هذه المجهودات المبذولة ان تعطي نتيجة إيجابية باسترجاع الطفل الى أحضان أمه المكسورة والمجروحة قلبا .. انشاءالله يفرجها…
هكذا تكون الروح المواطنة من طرف الجيران ..وحتى المتطوعين الذين اردوا التطوع من أجل إنقاذ حياة الطفل…
حتى الجزيرة حضرت من أجل التغطية الإعلامية وللاسف الشديد رئيس الحكومة لم يحضر شخصيا على الأقل مرعاة مشاعر الأم و قلبها مكسور على كبدها.. ولكن إنها ليس في المستوى المطلوب كونها فقيرة لاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم…لكن آلله فوق الغني والفقير ونعم بالله العلي العظيم…
للاسف الشديد الجزيرة تقوم بالتغطية الإعلامية للحدث بينما الحكومة نائمة هههههههههههه.
الحكومة مشغولة في أمور أخرى لايهمها إلا مصلحتها فقط.. أما الفقير يموت هذا ابسط الامور لديها لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.