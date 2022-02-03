أمن مكناس يضع حدا لنشاط جانحين مبحوث عنهما وطنيا

ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، أول أمس الثلاثاء ، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 42 و46 سنة، من ذوي السوابق القضائية ومبحوث عنهما على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب قضايا السرقة تحت التهديد باستعمال العنف.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع معطيات حول تعرض الضحايا من النساء لاعتراض سبيلهن بغرض السرقة، وهو ما استدعى القيام بعمليات أمنية مكثفة مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما متلبسين بمحاولة سرقة هاتف محمول تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض.

وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمنزل يستغله المشتبه فيهما عن حجز ملابس كانوا يرتدونها أثناء تنفيذ عملية سرقة كما هو موثق في إحدى التسجيلات المصورة، فضلا عن حجز صور لوثائق تعريفية في اسم الغير ونظارات شمسية، وكذا هاتفين محمولين ومجموعة من المعدات الإلكترونية التي يشتبه في كونهما من محصلات هذا النشاط الإجرامي.

هذا وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لهما.

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