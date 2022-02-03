الجيش المغربي

الأمم المتحدة “تصفع” الجزائر وتنفي انتهاك المغرب ل”وقف إطلاق النار”

2022-02-03 / 10:06 صباحًا
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هبة بريس

نفت الأمم المتحدة علمها بوجود أي انتهاكات لوقف إطلاق النار من الجانب المغربي في الصحراء، موضحة أن من مهام بعثتها التي تحمل اسم “المينورسو” هو إحاطتها علماً بأي انتهاك في المنطقة.

جاء هذا التوضيح في المؤتمر الصحافي لفرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، جواباً على سؤال حول اتهام وجهته الخارجية الجزائرية إلى المغرب بشأن قتل مدنيين بواسطة أسلحة متطورة.

وقال إن “المهمة الأساسية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية (المينورسو) تتمثل في الإبلاغ عن أي شيء يشكل انتهاكاً في منطقة عملياتها، إذ إننا نحصل على التفاصيل عندما يحدث مثل هذا الأمر، وإذا لم تكن هناك انتهاكات في المنطقة، فليس لدينا ما نشاركه بخصوص هذا الموضوع”.

وأضاف قائلاً: “بالطبع، يقدم الأمين العام تقارير دورية عن العمل الذي تقوم به بعثة المينورسو، كما يحصل مجلس الأمن على المعلومات بهذه الطريقة”.

وكان عمار بلاني، المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي في الخارجية الجزائرية، اتهم المغرب بانتهاك وقف إطلاق النار، قبل أن تصفعه الأمم المتحدة بنفي قاطع.

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