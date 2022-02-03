جهود إنقاذ الطفل ريان تتواصل دون انقطاع وسط تضامن واسع من المغاربة

2022-02-03 / 9:09 صباحًا
3
هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان العالق ببئر ضواحي شفشاون منذ يومين تقريبا، حيث تجندت مختلف المصالح المختصة من وقاية مدنية و أعوان سلطة و درك ملكي و قوات مساعدة لمضاعفة الجهود قصد الوصول للهدف المنشود.

و أمضت فرق الإنقاذ ليلة بيضاء وسط جبال إقليم شفشاون بعدما تقرر إنشاء ثقب موازي للبئر يتسع للمنقذين للوصول للطفل ريان وذلك بعد فشل عدد من محاولات المتطوعين الذين حاولوا النزول للبئر غير أن ضيق سمكه منعهم من ذلك بعد مسافة معينة.

و تسارع مصالح الإنقاذ الزمن لإنقاذ الطفل ريان وسط تضامن شعبي كبير من طرف المغاربة الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي لساحة دعاء مفتوحة حيث يتابع الجميع بترقب كبير كافة تفاصيل عملية الإنقاذ مع الدعاء المتواصل بأن يحفظ الخالق ريان صاحب الخمس سنوات.

ووفق المعطيات الأولية، فالطفل ريان ما يزال على قيد الحياة و هو عالق بجنبات البئر على مسافة 32 مترا، و قد تم الاستعانة بكاميرات أثبتت إصابته بجروح طفيفة على مستوى الرأس، و قد تم إمداده بالأوكسجين من طرف عناصر الوقاية المدنية في انتظار وصول أشغال الحفرة الموازية لنفس العمق قصد إخراجه من البئر.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of القنيطرة.. توقيف 7 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية وترويج المخدرات

القنيطرة.. توقيف 7 أشخاص متورطين في تنظيم الهجرة السرية…

2022-02-03 / 12:29 مساءً
Photo of سلطات شفشاون: أشغال الحفر وصلت إلى عمق 19 مترا والجهود متواصلة

سلطات شفشاون: أشغال الحفر وصلت إلى عمق 19 مترا…

2022-02-03 / 11:11 صباحًا
Photo of أمن مكناس يضع حدا لنشاط جانحين مبحوث عنهما وطنيا

أمن مكناس يضع حدا لنشاط جانحين مبحوث عنهما وطنيا

2022-02-03 / 11:06 صباحًا
Photo of الشاب الذي تطوع لإنقاذ ريان: “تكلمت معاه و فقدت الوعي ملي بقات أربعة أمتار”

الشاب الذي تطوع لإنقاذ ريان: “تكلمت معاه و فقدت…

2022-02-03 / 10:53 صباحًا
Photo of مجلس الشامي يوصي باستعجالية تفعيل إصلاح قطاع التقاعد بالمغرب

مجلس الشامي يوصي باستعجالية تفعيل إصلاح قطاع التقاعد بالمغرب

2022-02-03 / 8:00 صباحًا
Photo of طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

طقس الخميس.. أجواء باردة بعموم مناطق المملكة

2022-02-03 / 7:00 صباحًا
Photo of شاحنات ودراجات صديقة للبيئة تعزز أسطول “أوزون” بفاس

شاحنات ودراجات صديقة للبيئة تعزز أسطول “أوزون” بفاس

2022-02-03 / 12:03 صباحًا
Photo of أخنوش يدعو المقاولات إلى العمل على تعميم جواز التلقيح

أخنوش يدعو المقاولات إلى العمل على تعميم جواز التلقيح

2022-02-02 / 11:12 مساءً
Photo of أخنوش يبحث مع الاتحاد العام للمقاولات تعزيز الحماية المجتمعية ضد كورونا

أخنوش يبحث مع الاتحاد العام للمقاولات تعزيز الحماية المجتمعية…

2022-02-02 / 8:47 مساءً
Photo of إعادة فتح الحدود.. وزيرة السياحة تجتمع بمهنيي القطاع

إعادة فتح الحدود.. وزيرة السياحة تجتمع بمهنيي القطاع

2022-02-02 / 8:14 مساءً

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق