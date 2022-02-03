جهود إنقاذ الطفل ريان تتواصل دون انقطاع وسط تضامن واسع من المغاربة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل جهود إنقاذ الطفل ريان العالق ببئر ضواحي شفشاون منذ يومين تقريبا، حيث تجندت مختلف المصالح المختصة من وقاية مدنية و أعوان سلطة و درك ملكي و قوات مساعدة لمضاعفة الجهود قصد الوصول للهدف المنشود.

و أمضت فرق الإنقاذ ليلة بيضاء وسط جبال إقليم شفشاون بعدما تقرر إنشاء ثقب موازي للبئر يتسع للمنقذين للوصول للطفل ريان وذلك بعد فشل عدد من محاولات المتطوعين الذين حاولوا النزول للبئر غير أن ضيق سمكه منعهم من ذلك بعد مسافة معينة.

و تسارع مصالح الإنقاذ الزمن لإنقاذ الطفل ريان وسط تضامن شعبي كبير من طرف المغاربة الذين حولوا مواقع التواصل الاجتماعي لساحة دعاء مفتوحة حيث يتابع الجميع بترقب كبير كافة تفاصيل عملية الإنقاذ مع الدعاء المتواصل بأن يحفظ الخالق ريان صاحب الخمس سنوات.

ووفق المعطيات الأولية، فالطفل ريان ما يزال على قيد الحياة و هو عالق بجنبات البئر على مسافة 32 مترا، و قد تم الاستعانة بكاميرات أثبتت إصابته بجروح طفيفة على مستوى الرأس، و قد تم إمداده بالأوكسجين من طرف عناصر الوقاية المدنية في انتظار وصول أشغال الحفرة الموازية لنفس العمق قصد إخراجه من البئر.

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