مجلس الشامي يوصي باستعجالية تفعيل إصلاح قطاع التقاعد بالمغرب

دعا رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السيد أحمد رضى الشامي، اليوم الجمعة بسلا، إلى إعداد استراتيجية مندمحة لإشراك أكبر للشباب في الحياة السويسو-اقتصادية والسياسية. وأوضح السيد الشامي في كلمة خلال مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول تقرير المجلس المتعلق بـ”بمبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي”، أن ضمان انسجام التدابير المتخذة لفائدة الشباب أضحى اليوم ضرورة ملحة، وهو ما يقتضي اعتماد نموذج فعال للحكامة لتحرير الطاقات الكامنة للشباب. وأكد على الأهمية التي يكتسيها إشراك الشباب في الحياة السويسو-اقتصادية والسياسية بما يكفل أخذ انتظاراتهم وانشغالاتهم بعين الاعتبار، وبما يتيح تمكينهم من الولوج إلى مرافق وخدمات عمومية تلائم حاجياتهم الخاصة. وشدد السيد الشامي، في هذا الصدد، على ضرورة توحيد الجهود وانخراط جميع الفاعلين بمن فيهم الشباب في الدينامية التي يقترحها المجلس لتلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية لهذه الفئة لتحقيق تنمية متعددة الأبعاد ومنصفة وكذا ضمان تحقيق رخاء مشترك، مضيفا أن بلورة مبادرة لفائدة الشباب ليست فقط استثمارا في المستقبل بل إنها أيضا ضرورة من أجل تحقيق رفاه أجيال الحاضر. وذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يولي منذ إنشائه أهمية بالغة للشباب، حيث تناول في أكثر من عشر من تقاريره أبرز القضايا والمشاكل التي تشغلهم مع اقتراح توصيات لإيجاد حلول في هذا الإطار . وبخصوص مكانة الشباب في النموذج التنموي الجديد، أبرز السيد الشامي، وهو عضو في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أنه تم تقديم تصور شامل حول هذه الفئة تم أكد على ضرورة أن يستهدف النموذج التنموي الجديد هذه الفئة من خلال اعتماد سياسة عمومية مندمجة في مجالات مختلفة، تتيح تلبية حاجياته في ما يتعلق بخلق الثروات وتوفير فرص الشغل وضمان تكافؤ الفرص والإنصاف في تنمية المجالات الترابية. وأضاف أن تحقيق الأهداف التي سطرها النموذج التنموي الجديد رهين بمدى انخراط ومشاركة الشباب في بلورة وتفعيل السياسات والبرامج التي أتى بها النموذج، مبرزا في هذا السياق، أن المجلس، باعتباره مؤسسة للديمقراطية التشاركية للتفكير والاقتراح حول السياسات التنموية، “يشتعل حاليا على آلية تجعل من الشباب، ليس فقط موضوع التقارير والآراء التي يتم تقديمها للحكومة والبرلمان، بل أيضا شريكا دائما في إعداد مختلف هذه التقارير والآراء من خلال بلورة اقتراحات والمساهمة بأفكار في إطار المشاركة المواطنة والفاعلة”. من جهته، قال رئيس مؤسسة الفقيه التطواني للعلم والأدب، السيد بوبكر الفقيه التطواني، إن هذا اللقاء، الذي تميز بمشاركة باحثين وأساتذة وشباب وفعاليات من المجتمع المدني، يندرج في إطار تفعيل بنود الاتفاقية التي تجمع بين هذه المؤسسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وأبرز أن أهمية هذا اللقاء تنبع من كون تقرير المجلس حول السياسات المندمجة للشباب يقدم إطارا مرجعيا خاصا بهذه الفئة والمبادرات المتخذة لفائدته، ويرصد واقعها لاسيما في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية والقابلية للتشغيل والإدماج الاقتصادي. وخلص الى أن هذا اللقاء يشكل أيضا مناسبة لمناقشة مختلف المقارنات التي يقدمها المجلس فيما يخص السياسات العمومية الخاصة بالشباب، بما فيها التجارب الدولية الرائدة والناجحة في هذا المجال، علاوة على التوصيات الرامية إلى إرساء حكامة واضحة ومسؤولة من أجل تحقيق طموح المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة للشباب.
أحمد رضى الشامي

مجلس الشامي يوصي باستعجالية تفعيل إصلاح قطاع التقاعد بالمغرب

2022-02-03 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس _ الرباط

أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، باستعجالية تفعيل الإصلاح الهيكلي والشمولي لقطاع التقاعد بالمغرب.

واعتبر المجلس، في نقطة اليقظة الأخيرة الصادرة عنه، أن إرساء منظومة وطنية للتقاعد، تضامنية وناجعة ومستدامة وقادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية والقادمة من النشيطين والمتقاعدين وضمان حقوقهم، يقتضي العمل على تسريع تفعيل مسلسل تعزيز توازنات أنظمة التقاعد الموجودة وإرساء الانتقائية بين مصادر تمويلها، وخدماتها، والإطار القانوني والتنظيمي المتعلق بها ونمط حكامتها.

وأوضح المصدر ذاته، أن الهدف الاستراتيجي من هذا التوجه يكمن في العمل، وفقا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بإحداث منظومة حماية اجتماعية شاملة، على الانتقال نحو منظومة تقاعد قائمة على قطبين؛ قطب خاص وقطب عمومي، وذلك في أفق إحداث نظام وطني موحد للتقاعد يساهم في الوقت ذاته في تأمين دخل للاشخاص المسنين، وكذا في النهوض بمنظومة ادخار وطنية ذات تأثير إيجابي ومستدام على النمو الاقتصادي والتنمية البشرية.

وسجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أنه بحلول سنة 2022، يدخل ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية عامه الثاني بإعطاء الأسبقية في التفعيل للعمليات المتعلقة بتعميم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية التي لا تتوفر عليه لحد الآن (22 مليون مواطن).

وعلاوة على ذلك، يضيف المجلس، يوجد توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد في صلب العرض المتكامل الذي يتضمنه القانون-الإطار رقم 21-09 المتعلق بالحماية الاجتماعية الذي أدرج كذلك الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة من خلال العمل على إدماج حوالي 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة الذين يمارسون عملا ولا يتوفرون على أي معاش، وذلك في أفق سنة 2025.

ولتحقيق هذا الهدف الطموح، يقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اتخاذ عدد من التدابير التمهيدية والتحضيرية التي تظل ضرورية لإنجاح الإصلاح الشمولي المرتقب لأنظمة التقاعد بالمغرب، التي يمكن الشروع في تنفيذها منذ الآن، والتي سبق أن اقترحها المجلس، سواء بمناسبة تقديم رأيه حول الإصلاح المقياسي للمعاشات المدنية، أو في معرض تقريره الذي تناول الحماية الاجتماعية بالمملكة عموما، بما فيها الشق المتعلق بإصلاح قطاع التقاعد من أجل إرساء منظومة عادلة تتسم بالتوازن والديمومة والقدرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية والاجتماعية، وترصد المكتسبات، وتحافظ على حقوق ومصالح الأجيال القادمة.

وطالب المجلس أيضا بالتعجيل بتحديد جدول زمني دقيق وملزم لجميع الأطراف لتنفيذ المراحل الكبرى للإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد، بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وباقي الفاعلين المعنيين.

كما يتعلق الأمر بالإسراع في تحيين واستكمال الدراسات الإكتوارية والإصلاحات المقياسية ذات الصلة باستدامة أنظمة التقاعد، من أجل تيسير عملية تجميع المنظومة في قطبين: قطب عمومي ( الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد..)، وقطب خاص ( الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و الصندوق المهني المغربي للتقاعد..)، إلى جانب استصدار النصوص القانونية والتنظيمية الضرورية لالتقائية أنظمة الاحتياط الاجتماعي للتقاعد.

وأوصى المجلس أيضا بإحداث في مرحلة لاحقة ، وفق الجدولة الزمنية المحددة للأصلاح الشمولي ، نظام وطني موحد للتقاعد يقوم على ثلاث دعامات تتمثل في دعامة إجبارية أساسية، ودعامة إجبارية تكميلية قائمة على مبدأ المساهمة، ودعامة ثالثة اختيارية تقوم على الرسملة في نطاق التأمين الخاص الفردي أو الجماعي.

كما دعا إلى إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر لفائدة الأشخاص الذين لن يستفيدوا من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد والحماية الاجتماعية عموما.

ويهدف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال نشره لنقطة اليقظة هاته، إلى تجديد تأكيده على توصياته بهدف إرساء منظومة وطنية للتقاعد تضامنية وناجعة ومستدامة وقـادرة على الاستجابة لانتظارات الأجيال الحالية.

كما تروم نقط اليقظة هاته تبادل التفكير حول الموضوعات الحاسمة، التي تم اختيارها مسبقا من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك بهدف تقديم ، على ضوء خلاصات أعماله، توضيحات إضافية للنقاشات المجتمعية الحالية.

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