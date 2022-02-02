لقاح كورونا “عبر الأنف”.. تكنولوجيا هندية قد “تغير قواعد اللعبة”

هبة بريس _ وكالات

تعمل شركات هندية على تطوير لقاح لفيروس كورونا يمكن رشه في الأنف، بدلا من حقنه في الدم كما تعمل لقاحات كوفيد الحالية.

ووصلت شركة “بهارت” الهندية إلى المرحلة الثالثة من بدء التجارب على لقاحات الأنف، ويعتقد أن هذه اللقاحات “قد تكون أفضل طريقة للوقاية من العدوى على المدى الطويل”، بحسب صحيفة نيويورك تايمز، “لأنها توفر الحماية حيث تكون هناك حاجة لدرء الفيروس، أي البطانات المخاطية للأنف حيث يضرب الفيروس التاجي الجسم أولا”.

وتنتج اللقاحات المتاحة حاليا مناعة ضد الإصابات الشديدة، كما أظهرت عدة دراسات مؤخرا، ولكن الحماية من العدوى من الفيروس التاجي عابرة، ويمكن أن تتعثر مع ظهور متغيرات جديدة للفيروس.

وتقول الصحيفة إن لقاح الأنف التجريبي قد يثبت أنه “يغير اللعبة” بشكل حقيقي.

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