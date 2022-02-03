شاحنات ودراجات صديقة للبيئة تعزز أسطول “أوزون” بفاس

ع محياوي _ هبة بريس

توصلت جماعة فاس، اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، بمجموعة من الآليات والمعدات التي ستعزز الأسطول الحالي لشركة أوزون المفوض لها تدبير قطاع النظافة بمدينة فاس.

مراسيم تسليم المعدات والآليات، جرت ، بالقرب من مقر جماعة فاس، بحضور الرئيس المدير العام لشركة أوزون، عزيز بدراوي، ورئيس المجلس الجماعي لفاس عبد السلام البقالي، والوفد المرافق له الذي يظم رؤساء المقاطعات الست بالعاصمة العلمية.

وحسب ما عاينته هبة بريس، فإن المعدات والآليات الجديدتين تشمل أربع شاحنات ضاغطة وجرافة، وعشر دراجات ثلاثية العجلات صديقة للبيئة، وعشرين دراجة نارية كهربائية للتوعية والتحسيس بالإضافة إلى معدات الكنس اليدوي.

تزويد جماعة فاس بهذا الأسطول الجديد يدخل في إطار استثمار الشركة لخارج ما تنص عليه بنود الاتفاقية الحالية للتدبير المفوض لقطاع النظافة.

وتعد هاته البادرة البيئية الاجتماعية التي اعتمدها مجلس المدينة، خطوة هامة في إطار سياسة تقريب الخدمات من المواطنين، و اعتماد نموذج جديد عبر أحياء معينة ستزود بحاويات خاصة بكل نوع من أنواع النفايات، في أفق تعميمها على باقي الأحياء، والتي تعد خطوة هامة في إطار الرقي بجمالية المدينة وإعطائها الصورة المتوخاة، وذلك في إطار المساهمة في منظومة حماية البيئة الوطنية تطبيقا للتوجيهات المولوية الحاثة على إعطاء البيئة الأهمية القصوى ضمن الاستراتيجيات التنموية.

وفي هذا السياق أكد السيد عبد السيلام البقالي، عمدة مدينة فاس، أن هاته الخطوة، وما تقدمه مجموعة أوزون اليوم من معدات لوجستيكية حديثة، هي لضمان أجود خدمة ممكنة للساكنة، وتوفير أنجع وسيلة لحماية البيئة تطبيقا للتوجيهات المولوية السامية التي تؤكد على أهمية البيئة و المحافظة عليها

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