السينغال تطيح ببوركينافاسو وتتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا
هبة بريس _ رياضة
تأهلت السينغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بالكاميرون عقب فوزها على بوركينافاسو بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات نصف النهائي.
وافتتح ديالو التسجيل للسينغال في الدقيقة 70، وأضاف إدريسا غاي الهدف الثاني في الدقيقة 76، ثم قلص توري الفارق لبوركينافاسو في الدقيقة 83، ووقع ماني الهدف الثالث للسينغال في الدقيقة 88.
وسيلتقي منتخب السينغال في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني الذي سيقام بين مصر والكاميرون.
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هذا هو اللعب النموداجي والمثالي والنقي بين السينكال وبوركينا فاصو الذي يجب على كل من مصر وتونس الاقتداء به.وليس مباراتهم في الشغب والاستفزازات والتهور واللجوء الجميع انواع العنف والمسرح والسينما الخ…وهذا لا يمت بآية صلة بكرة القدم لا من قريب ولا من بعيد .كما يجب على مسؤولي الكاف ان يجعلوا حدا لكرة القدم المتهورة و والمستفزة لكل من تونس ومصر على الصعيد الافريقي .ويتعلموا الانضباط والخضوع لقوانين كرة القدم خاصة والرياضات عامة. ويستخلصوا الدروس والعبر من جميع الفرق والمنتخبات الأفريقية في اللعب المثالي الذي يعطي الفرجة الجميلة للجماهير الكروية.وليس الشغب والتهور لمصر كما كان الامر في مبارة المغرب مع مصر والذي كان متوقعا الخبث الكروي المصري كما كان الامر داءما معهم.والسر في احرازهم للكؤوس الإفريقية من قبل ما هو الا بتصرفاتهم الخبيثة في كرة القدم.وليس عن جدارة واستحقاق.وهذه هي الحقيقة .