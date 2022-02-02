السينغال تطيح ببوركينافاسو وتتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا

هبة بريس _ رياضة

تأهلت السينغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بالكاميرون عقب فوزها على بوركينافاسو بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات نصف النهائي.

وافتتح ديالو التسجيل للسينغال في الدقيقة 70، وأضاف إدريسا غاي الهدف الثاني في الدقيقة 76، ثم قلص توري الفارق لبوركينافاسو في الدقيقة 83، ووقع ماني الهدف الثالث للسينغال في الدقيقة 88.

وسيلتقي منتخب السينغال في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني الذي سيقام بين مصر والكاميرون.

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