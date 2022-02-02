02 February 2022, Cameroon, Yaounde: Senegal's Sadio Mane (C) in action during the 2021 Africa Cup of Nations Semi-Final soccer match between Burkina Faso and Senegal at Ahmadou Ahidjo Stadium. Photo: Ayman Aref/dpa (Photo by Ayman Aref/picture alliance via Getty Images)

السينغال تطيح ببوركينافاسو وتتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا

2022-02-02 / 10:41 مساءً
0
هبة بريس _ رياضة

تأهلت السينغال إلى نهائي كأس أمم أفريقيا بالكاميرون عقب فوزها على بوركينافاسو بثلاثة أهداف لواحد، مساء اليوم الأربعاء، ضمن لقاءات نصف النهائي.

وافتتح ديالو التسجيل للسينغال في الدقيقة 70، وأضاف إدريسا غاي الهدف الثاني في الدقيقة 76، ثم قلص توري الفارق لبوركينافاسو في الدقيقة 83، ووقع ماني الهدف الثالث للسينغال في الدقيقة 88.

وسيلتقي منتخب السينغال في النهائي مع الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني الذي سيقام بين مصر والكاميرون.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الكاف يغرم الجامعة و يحرم بوفال و شاكلا من مباراة السد “المونديالي” الحاسمة

الكاف يغرم الجامعة و يحرم بوفال و شاكلا من…

2022-02-02 / 9:15 صباحًا
Photo of وحيد حاليلوزيتش يتواصل مع المغاربة في ندوة صحفية لتبرير الإخفاق

وحيد حاليلوزيتش يتواصل مع المغاربة في ندوة صحفية لتبرير…

2022-02-01 / 1:55 مساءً
Photo of “كورونا” تؤجل بطولة العالم للسباحة

“كورونا” تؤجل بطولة العالم للسباحة

2022-02-01 / 11:59 صباحًا
Photo of بعد نهاية مسار الأسود بالكان.. عجلة البطولة تعود للدوران بداية من الجمعة

بعد نهاية مسار الأسود بالكان.. عجلة البطولة تعود للدوران…

2022-02-01 / 9:40 صباحًا
Photo of اعتدى على صديقته واغتصبها.. نادي مانشستر يوقف لاعبه والشرطة تعتقله

اعتدى على صديقته واغتصبها.. نادي مانشستر يوقف لاعبه والشرطة…

2022-01-31 / 9:40 صباحًا
Photo of منتخب السينغال يتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

منتخب السينغال يتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا

2022-01-30 / 10:40 مساءً
Photo of ليفربول يتغنى بصلاح بعد قيادته مصر إلى نصف نهائي كأس إفريقيا

ليفربول يتغنى بصلاح بعد قيادته مصر إلى نصف نهائي…

2022-01-30 / 10:08 مساءً
Photo of صلاح ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ضد المغرب

صلاح ينال جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر ضد…

2022-01-30 / 7:15 مساءً
Photo of المنتخب الوطني يودع “الكان” بخسارة قاسية أمام مصر في دور الربع

المنتخب الوطني يودع “الكان” بخسارة قاسية أمام مصر في…

2022-01-30 / 6:53 مساءً
Photo of ليفربول يتعاقد مع دياس.. ويعمق الشكوك بشأن صلاح

ليفربول يتعاقد مع دياس.. ويعمق الشكوك بشأن صلاح

2022-01-30 / 2:50 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق