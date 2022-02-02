FILE PHOTO: A general view of the Abu Dhabi skyline is seen, December 15, 2009. REUTERS/Ahmed Jadallah/File Photo

الإمارات تعلن اعتراض وتدمير “درونات مسيرة” اخترقت مجالها الجوي

2022-02-02 / 10:32 مساءً
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هبة بريس _ متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، في بيان رسمي الأربعاء، “اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة معادية اخترقت المجال الجوي للدولة” فجر الثاني من فبراير الجاري “بعيدا عن المناطق المأهولة بالسكان”.

وأكدت الوزارة، في بيانها المنشور على تويتر، أنها “على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات”، وتتخذ “الإجراءات اللازمة كافة لحماية الدولة من أي اعتداء”.

وتعرضت البلاد، الشهر الماضي، لثلاث هجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة شنها الحوثيون بعد خسارتهم مناطق في اليمن على أيدي قوات يمنية دربتها الإمارات.

وفي الهجوم الأول في 17 يناير، قتل ثلاثة أشخاص بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت أبوظبي،ونجحت الإمارات في اعتراض وتدمير صاروخين بعد أسبوع، بمساعدة القوات الأميركية المتمركزة في قاعدة الظفرة الجوية قرب أبوظبي، قبل أن تعترض وتدمر صاروخا في هجوم ثالث، وقع الاثنين الماضي.

وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، إرسال طائرات مقاتلة ومدمرة تحمل صواريخ موجهة إلى أبوظبي لمساعدة الإمارات في التصدي لهذه الهجمات.

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