الاستعانة بشاب متطوع لانقاذ الطفل العالق بقعر البئر

2022-02-02 / 10:20 مساءً
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هبة بريس _ شفشاون

استعانت عناصر الوقاية المدينة والسلطة المحلية بمنطقة تامروت بإقليم شفشاون بشاب نحيف الجسد للهبوط إلى البئر من أجل إنقاذ الطفل ذو الخمس سنوات العالق منذ يوم أمس .

وحسب آخر المعطيات التي توصلت جريدة “هبة بريس” بها من عين المكان عبر موفدتها، فإن عناصر الوقاية المدينة أقدمت على إنزال شاب متطوع يدعى “عماد” للقيام بعملية الإنقاذ نظرا لنحافة جسده على اعتبار أن البئر ضيق السمك ويبلغ طوله 32 متراً.

وتضييف ذات المعلومات أن عملية الحفر الذي قامت بها السلطة المحلية وعناصر الوقاية المدنية، لم تجدي نفعا حيث اهتدوا في الأخير إلى إنزال الشاب المتطوع مسلحاً بوسائل السلامة الجسدية، من أجل القيام بمهمة إنقاذ الطفل الذي تم مده بالأكسجين للحفاظ على حياته وإبقائه حياً لحين استخراجه من قعر البئر.

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‫2 تعليقات

  1. يجيب على هد الشاب ان ينزل الى البير بالمقلوب بالايدي الى الاسفل و بهده الطريقة يمكنه حمله و اخراجه ام بالرجلين الى الاسفل فهيا طريقة صعبة و الله المعين لهد الشاب الشجاع .

  2. يجيب على هد الشاب ان ينزل الى البير بالمقلوب بالايدي الى الاسفل و بهده الطريقة يمكنه حمله و اخراجه ام بالرجلين الى الاسفل فهيا طريقة صعبة و الله المعين لهد الشاب الشجاع .

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