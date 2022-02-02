مطالب بتوفير طائرة مروحية …توقعات مرتقبة لعملية انقاذ الطفل “ريان” ضواحي شفشاون

2022-02-02 / 9:56 مساءً
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هبة بريس - مكتب طنجة

تواصل عناصر الوقاية المدنية ، الى حدود كتابة هاته الأسكر ؤ عملية انقاذ الطفل “ريان” الذي سثط في بئر ضيقة يتجاوز عمقها ال60 مترا بدوغر افران التابعة لجماعة تمروت ضواحي شفشاون .
وحل بعين المكان، محمد علمي ودان، عامل إقليم شفشاون، مرفوقا بعدد من المسؤولين، من أجل الوقوف على عملية إنقاذ الطفل الذي سقط في البئر منذ ليلة أمس، حيث تم تزويده بالاوكسجين والماء في الوقت الذي تباشر فيه الجرافات حفر اخدود بمخاداة البئر من اجل انقاذه .

وانطقلت عملية انقاذ الطفل ريان بمحاولة إخراجه بالحبل، لكنها فشلت، بسبب ضيق فتحة الصهريج و صعوبة الوصول للطفل، مشيرا إلى أن أكثر من شخص تطوع سواء من مواطنين و من أفراد الوقاية المدنية من أجل الدخول للبئر قصد إخراج الطفل، لكن صِغر البئر صعب هذه المأمورية .

وانطلقت عملية الحفر بعد تحديد موقعه بدقة، و تحديد الزاوية التي سيتم من خلالها الحفر دون سقوط التربة و انجرافها حيث كان منتظرا تأخر بسبب حرص السلطات العمومية المحلية و الوقاية المدنية على حياة الطفل لأن أي خطأ في الحفر قد يؤدي بحياته .

وتعالت الاصوات لتوفير طائرة مروحية مستعجلة لنقل الطفل للمستشفى لإسعافه بشكل فوري.

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