بعد إيقاف الخط الجزائري.. المغرب يبحث استغلال أنبوب الغاز بينه وبين إسبانيا

هبة بريس _ الرباط

يسعى المغرب لاستيراد الغاز المسال عبر خط أنابيب، يمر عبر ترابها، كان يستخدم في ضخ الغاز الجزائري نحو إسبانيا.

والرباط تأخذ احتياجاتها من الغاز من الخط الجزائري، مقابل مروره على ترابها، وبعد توقيف الجزائر لهذا الأنبوب وقطعها علاقاتها مع الرباط، تحاول المغرب الان إعادة الاستفادة من هذا الأنبوب لنقل الغاز إليها، وفق وكالة بلومبرغ.

وفي مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، كانت الرباط تحصل سنويا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بثمن تفضيلي، وهو ما يمثل 97 بالمئة من احتياجات البلاد، إضافة إلى تعويضات مالية قدرت بنحو 50 مليون دولار العام الماضي، وفق وكالة فرانس برس”.

وكالة بلومبيرغ قالت الأربعاء، إنه نظرا لأن المغرب ليس لديه أي محطات للتعامل مع الغاز الطبيعي المسال، فإنه يريد إرسال شحنات لإسبانيا، حيث يمكن إعادة تحويلها إلى غاز مسال ثم نقلها بالأنابيب عبر البحر الأبيض المتوسط إلى المغرب مجددا.

وارتفعت أسعار الغاز عبر الأنابيب والغاز الطبيعي المسال في أوروبا العام الماضي وسط أزمة في المعروض وتزايد التوتر مع روسيا بشأن أوكرانيا.

وقالت وزيرة الطاقة والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في مقابلة مع “بلومبيرغ” إن المغرب دعا مجموعة مختارة من تجار الغاز الطبيعي المسال لتقديم عروض للحصول على عقود في بداية يناير.

وكشفت أن الحكومة المغربية تريد توقيع صفقات لا تقل عن خمس سنوات.

وقالت: “قلنا لهم:” يمكنكم التسليم في أسرع وقت ممكن، إما في فبراير أو مارس، في هذا الميناء في دولة مجاورة (إسبانيا) ويمكننا نقله إلى المغرب”.

وأضافت أن بإمكانهم إرسال شحنات مباشرة إلى المغرب بمجرد أن يكون لديه محطة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وسيكون أولها في ميناء المحمدية.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1