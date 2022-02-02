قرار تأديبي “تاريخي” بحق تركيا

هبة بريس _ وكالات

أعلن مجلس أوروبا، الأربعاء، للمرة الثانية فقط في تاريخه، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية عدم إفراجها عن الناشط عثمان كافالا، في قرار نددت به أنقرة واعتبرته تدخلا.

واتفقت اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية على اتخاذ الخطوة، بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.

وبموجب قوانين المجلس، ومقره ستراسبورغ، ستعود القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار عام 2019.

وقد يستدعي القرار الجديد تحركا من اللجنة الوزارية، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت، وصولا الى إمكان طردها من مجلس أوروبا بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي

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