A member of security forces watches as Turkey's Prime Minister Tayyip Erdogan casts a shadow as he addresses to supporters in front of the party headquarters in Ankara August 10, 2014. Erdogan secured his place in history as Turkey's first directly elected president on Sunday, sweeping more than half the vote in a result his opponents fear heralds an increasingly authoritarian state. REUTERS/Murad Sezer (TURKEY - Tags: POLITICS ELECTIONS TPX IMAGES OF THE DAY)

قرار تأديبي “تاريخي” بحق تركيا

2022-02-02 / 8:33 مساءً
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هبة بريس _ وكالات

أعلن مجلس أوروبا، الأربعاء، للمرة الثانية فقط في تاريخه، إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية عدم إفراجها عن الناشط عثمان كافالا، في قرار نددت به أنقرة واعتبرته تدخلا.

واتفقت اللجنة الوزارية الحقوقية الأوروبية على اتخاذ الخطوة، بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال لحكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.

وبموجب قوانين المجلس، ومقره ستراسبورغ، ستعود القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي ستنظر في ما إذا كانت تركيا قد امتثلت لقرار عام 2019.

وقد يستدعي القرار الجديد تحركا من اللجنة الوزارية، يشمل تعليق حق تركيا في التصويت، وصولا الى إمكان طردها من مجلس أوروبا بموجب المادة الثامنة من نظامه الأساسي

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