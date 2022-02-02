إعادة فتح الحدود.. وزيرة السياحة تجتمع بمهنيي القطاع

هبة بريس _ الرباط

ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا مع مهنيي قطاع السياحة، تمحور حول تفعيل التدابير الضرورية من أجل ضمان حسن تنزيل قرار الحكومة القاضي بإعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المملكة ابتداء من يوم الإثنين 7 فبراير 2022.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، ونائب الرئيس، نضال لحلو، ورئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، لحسن زلماط، ورئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، محمد السملالي، خصص لتنزيل هذه التدابير في أحسن الظروف.

وتهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة، وإجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، وإجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا، وإمكانية إجراء اختبار إضافي بفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.

وخلال هذا الاجتماع – يضيف البلاغ- توقف الطرفان كذلك عند إجراءات السلامة الصحية الأخرى التي يجب اتخاذها على صعيد جميع المؤسسات والمقاولات السياحية لضمان صحة وسلامة السياح ومستخدمي القطاع، لاسيما من خلال: ضرورة تطعيم المهنيين والعاملين في القطاع السياحي باللقاح المضاد لكوفيد-19، من أجل حماية صحة السياح والعاملين في القطاع، وإجراء اختبارات للسياح في المؤسسات الفندقية السياحية 48 ساعة بعد دخولهم للتراب الوطني.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن ممثلي المهنيين عبروا عن انخراطهم التام في الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها واستعدادهم للانخراط والقيام بكل ما يلزم لإنجاح عملية إعادة انطلاق النشاط السياحي على غرار التعبئة التي قاموا بها في جميع مراحل تدبير ومعالجة هذه الأزمة.

كما عبر المهنيون عن ترحيبهم بالإجراءات الحكومية لإعادة فتح الرحلات الجوية والتي من شأنها إنعاش هذا القطاع المشغل الذي يحظى بالعناية السامية للملك محمد السادس.

وخلص البلاغ إلى أن الوزيرة نوهت في الختام بالعمل الذي تقوم به الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمهنيون السياحيون وكل الفاعلين على المجهودات التي يقومون بها لإنجاح تنزيل هاته التدابير.

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